Путин проводит встречу с режиссером Стоуном в закрытом формате

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допускал, что Путин и Стоун могут встретиться. 29 апреля в ходе своего выступления на марафоне Стоун отмечал, что считает свой визит в Москву в преддверие празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «очень важным». Он напомнил, что уже был в России на День Победы несколько лет назад. Тогда он брал интервью у главы государства для своего фильма «Интервью с Путиным».