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Путин проводит встречу с режиссером Стоуном в закрытом формате

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и американский режиссер Оливер стоун проводят встречу на полях просветительского марафона «Знание. Первые» в закрытом формате.

Путин и Стоун тепло поприветствовали друг друга, после чего продолжили беседу не под камерами. До этого они оба выступали в рамках мероприятия.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допускал, что Путин и Стоун могут встретиться. 29 апреля в ходе своего выступления на марафоне Стоун отмечал, что считает свой визит в Москву в преддверие празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «очень важным». Он напомнил, что уже был в России на День Победы несколько лет назад. Тогда он брал интервью у главы государства для своего фильма «Интервью с Путиным». 

Стоун – не только кинорежиссер, но и сценарист, а также продюсер. Он является обладателем трех премий «Оскар». Первую награду за лучший адаптированный сценарий он получил за работу над фильмом «Полуночный экспресс» (1978). Особую известность режиссеру принесла военная драма «Взвод» (1986), за которую он был удостоен третьей премии «Оскар» – за лучшую режиссуру.

Творчество Стоуна охватывает не только художественные фильмы, но и документальное кино, включая биографические ленты и исторические расследования. Например, в 1991 г. он представил фильм «Доорз», посвященный рок-музыканту Джиму Моррисону, а также картину «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», где режиссер подверг сомнению официальную версию убийства президента США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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