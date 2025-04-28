Путин может пообщаться с Оливером Стоуном на этой неделе

Стоун – не только кинорежиссер, но и сценарист, а также продюсер. Он является обладателем трех премий «Оскар». Первую награду за лучший адаптированный сценарий он получил за работу над фильмом «Полуночный экспресс» (1978). Особую известность режиссеру принесла военная драма «Взвод» (1986), за которую он был удостоен третьей премии «Оскар» – за лучшую режиссуру.