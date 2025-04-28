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Путин может пообщаться с Оливером Стоуном на этой неделе

Ведомости

Президент России Владимир Путин может встретиться с американским режиссером Оливером Стоуном в Москве на этой неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Возможно. Мы надеемся», – пояснил Песков, комментируя возможность встречи.

Ожидается, что Стоун примет участие в марафоне «Знание. Первые», который проходит с 28 по 30 апреля. Его выступление запланировано на 16:45 29 апреля.

Стоун – не только кинорежиссер, но и сценарист, а также продюсер. Он является обладателем трех премий «Оскар». Первую награду за лучший адаптированный сценарий он получил за работу над фильмом «Полуночный экспресс» (1978). Особую известность режиссеру принесла военная драма «Взвод» (1986), за которую он был удостоен третьей премии «Оскар» – за лучшую режиссуру.

Творчество Стоуна охватывает не только художественные фильмы, но и документальное кино, включая биографические ленты и исторические расследования. Например, в 1991 г. он представил фильм «Доорз», посвященный рок-музыканту Джиму Моррисону, а также картину «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», где режиссер подверг сомнению официальную версию убийства президента США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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