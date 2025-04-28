Путин может пообщаться с Оливером Стоуном на этой неделе
Президент России Владимир Путин может встретиться с американским режиссером Оливером Стоуном в Москве на этой неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Возможно. Мы надеемся», – пояснил Песков, комментируя возможность встречи.
Ожидается, что Стоун примет участие в марафоне «Знание. Первые», который проходит с 28 по 30 апреля. Его выступление запланировано на 16:45 29 апреля.
Стоун – не только кинорежиссер, но и сценарист, а также продюсер. Он является обладателем трех премий «Оскар». Первую награду за лучший адаптированный сценарий он получил за работу над фильмом «Полуночный экспресс» (1978). Особую известность режиссеру принесла военная драма «Взвод» (1986), за которую он был удостоен третьей премии «Оскар» – за лучшую режиссуру.
Творчество Стоуна охватывает не только художественные фильмы, но и документальное кино, включая биографические ленты и исторические расследования. Например, в 1991 г. он представил фильм «Доорз», посвященный рок-музыканту Джиму Моррисону, а также картину «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», где режиссер подверг сомнению официальную версию убийства президента США.