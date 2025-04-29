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Оливер Стоун призвал не забывать о вкладе СССР в победу над фашизмом

Ведомости

Сейчас, когда Европейский союз (ЕС) и США отделяются от России, особенно важно помнить о вкладе советского народа в Победу во Второй мировой войне. Об этом заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание». Его слова передают «РИА Новости».

Стоун отметил, что считает свой визит в Москву в преддверие празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «очень важным». Он напомнил, что уже был в России на День Победы несколько лет назад. Тогда он брал интервью у главы государства Владимира Путина для своего фильма «Интервью с Путиным». 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что Путин может встретиться со Стоуном на этой неделе. «Возможно. Мы надеемся», – пояснил он, комментируя возможность встречи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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