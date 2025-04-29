Оливер Стоун призвал не забывать о вкладе СССР в победу над фашизмом

Стоун отметил, что считает свой визит в Москву в преддверие празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «очень важным». Он напомнил, что уже был в России на День Победы несколько лет назад. Тогда он брал интервью у главы государства Владимира Путина для своего фильма «Интервью с Путиным».