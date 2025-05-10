Соцфонд: средний размер социальной пенсии в РФ составляет 13 551 рубль

Согласно данным Социального фонда России, средний размер социальной пенсии на начало 2025 г. составил 13 511,94 руб. в месяц. При этом для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы установлен более высокий размер выплат – 20 153,9 руб. ежемесячно. Об этом пишет «РИА Новости».