Соцфонд: средний размер социальной пенсии в РФ составляет 13 551 рубль
Согласно данным Социального фонда России, средний размер социальной пенсии на начало 2025 г. составил 13 511,94 руб. в месяц. При этом для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы установлен более высокий размер выплат – 20 153,9 руб. ежемесячно. Об этом пишет «РИА Новости».
По данным Соцфонда, н 1 января, на учете в системе фонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн граждан, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца полагаются 1,4 млн человек, социальные пенсии – 3,4 млн.
В 2025 г. для назначения страховой пенсии российский гражданин должен достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.