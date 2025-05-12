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Более 20 человек арестовали по делу о хищениях у военных в «Шереметьево»

Ведомости

Под стражу заключены 23 фигуранта дела о хищениях таксистами у участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево». Среди арестованных – пять полицейских патрульно-постовой службы линейного управления (ЛУ) МВД России, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Арестованные стали фигурантами дела о краже (ст. 158 УК РФ) и о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Им также инкриминируется ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

30 апреля Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела об особо крупном мошенничестве и краже денег у бойцов спецоперации, прибывающих в аэропорт «Шереметьево». Следователи считают, что фигуранты являлись участниками преступного сообщества.

1 мая ТАСС сообщал о двух полицейских, причастных к преступной схеме. С их помощью таксисты находили потенциальных жертв. Кроме того, оперуполномоченный полиции аэропорта отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. На тот момент было возбуждено девять уголовных дел. В СИЗО были отправлены 15 фигурантов, а также один из организаторов преступной группы Алексей Кабочкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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