Более 20 человек арестовали по делу о хищениях у военных в «Шереметьево»

1 мая ТАСС сообщал о двух полицейских, причастных к преступной схеме. С их помощью таксисты находили потенциальных жертв. Кроме того, оперуполномоченный полиции аэропорта отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. На тот момент было возбуждено девять уголовных дел. В СИЗО были отправлены 15 фигурантов, а также один из организаторов преступной группы Алексей Кабочкин.