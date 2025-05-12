Более 20 человек арестовали по делу о хищениях у военных в «Шереметьево»
Под стражу заключены 23 фигуранта дела о хищениях таксистами у участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево». Среди арестованных – пять полицейских патрульно-постовой службы линейного управления (ЛУ) МВД России, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Арестованные стали фигурантами дела о краже (ст. 158 УК РФ) и о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Им также инкриминируется ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
30 апреля Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела об особо крупном мошенничестве и краже денег у бойцов спецоперации, прибывающих в аэропорт «Шереметьево». Следователи считают, что фигуранты являлись участниками преступного сообщества.
1 мая ТАСС сообщал о двух полицейских, причастных к преступной схеме. С их помощью таксисты находили потенциальных жертв. Кроме того, оперуполномоченный полиции аэропорта отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. На тот момент было возбуждено девять уголовных дел. В СИЗО были отправлены 15 фигурантов, а также один из организаторов преступной группы Алексей Кабочкин.