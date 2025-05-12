Бывший замглавы СК Петербурга признался в вывозе оружия из зоны спецоперации
Бывший заместитель главы Следственного комитета (СК) Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывезти арсенал стрелкового оружия из зоны спецоперации в Ростовскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Панжев был задержан 17 февраля. В тот же день его обвинили по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 222 и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, перевозка оружия группой лиц с использованием служебного положения). По первой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет, по второй – до 12 лет.
Не позднее 2023 г. он отправился в зону спецоперации, где возглавил одно из территориальных подразделений СК в Луганске. Панжев был задержан при попытке вывезти из Луганской народной республики (ЛНР) в Ростовскую область несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты в багажнике автомобиля. В материалах дела отмечается, что он признал вину.
В 2023 г. Белгородский районный суд вынес приговор двум мужчинам за незаконный вывоз оружия и боеприпасов из зоны спецоперации. У них было изъято 14 противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек массой от 200 г до 3 кг и свыше 15 000 патронов различного калибра.