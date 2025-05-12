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Бывший замглавы СК Петербурга признался в вывозе оружия из зоны спецоперации

Ведомости

Бывший заместитель главы Следственного комитета (СК) Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывезти арсенал стрелкового оружия из зоны спецоперации в Ростовскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Панжев был задержан 17 февраля. В тот же день его обвинили по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 222 и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, перевозка оружия группой лиц с использованием служебного положения). По первой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет, по второй – до 12 лет.

Не позднее 2023 г. он отправился в зону спецоперации, где возглавил одно из территориальных подразделений СК в Луганске. Панжев был задержан при попытке вывезти из Луганской народной республики (ЛНР) в Ростовскую область несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты в багажнике автомобиля. В материалах дела отмечается, что он признал вину.

В 2023 г. Белгородский районный суд вынес приговор двум мужчинам за незаконный вывоз оружия и боеприпасов из зоны спецоперации. У них было изъято 14 противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек массой от 200 г до 3 кг и свыше 15 000 патронов различного калибра. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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