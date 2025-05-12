Бывший замглавы СК Петербурга признался в вывозе оружия из зоны спецоперации

Панжев был задержан 17 февраля. В тот же день его обвинили по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 222 и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, перевозка оружия группой лиц с использованием служебного положения). По первой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет, по второй – до 12 лет.