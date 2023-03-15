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В Белгородской области осудили двух мужчин за незаконный оборот оружия из зоны СВО

Ведомости

Белгородский районный суд вынес приговор двум мужчинам за незаконный вывоз оружия и боеприпасов из зоны спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Белгородской области. Канал поставок оружия был перекрыт.

«Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из регионального УМВД перекрыт канал поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконно перемещенных из зоны проведения СВО. <...> С учетом активного содействия раскрытию преступления и других имеющихся смягчающих обстоятельств Лебедев Н. А. приговорен к трем годам лишения свободы условно, Ясинский Ю. В. – к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в ФСБ.

У мужчин было изъято 14 противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек массой от 200 г до 3 кг и свыше 15 000 патронов различного калибра. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 222 и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия и боеприпасов).

В пресс-службе ФСБ «РИА Новости» уточнили, что Лебедев 1988 года рождения является уроженцем Белгородской области, Ясинский 1980 года рождения – Московской области, причем мужчина прописан на Ямале.

13 марта в Великом Новгороде арестовали человека, который в интересах Главного управления разведки минобороны Украины пытался склонить мобилизованных к госизмене. Уточнялось, что он предлагал мобилизованным передать информацию о местах дислокации российских войсковых частей, похитить боевую технику и позже передать ее, а также добровольно сдаться в плен.

Мужчину арестовали. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании мужчины за склонение к госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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