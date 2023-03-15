В Белгородской области осудили двух мужчин за незаконный оборот оружия из зоны СВО

«Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из регионального УМВД перекрыт канал поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконно перемещенных из зоны проведения СВО. <...> С учетом активного содействия раскрытию преступления и других имеющихся смягчающих обстоятельств Лебедев Н. А. приговорен к трем годам лишения свободы условно, Ясинский Ю. В. – к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в ФСБ.