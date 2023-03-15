В Белгородской области осудили двух мужчин за незаконный оборот оружия из зоны СВО
Белгородский районный суд вынес приговор двум мужчинам за незаконный вывоз оружия и боеприпасов из зоны спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Белгородской области. Канал поставок оружия был перекрыт.
«Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из регионального УМВД перекрыт канал поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконно перемещенных из зоны проведения СВО. <...> С учетом активного содействия раскрытию преступления и других имеющихся смягчающих обстоятельств Лебедев Н. А. приговорен к трем годам лишения свободы условно, Ясинский Ю. В. – к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в ФСБ.
У мужчин было изъято 14 противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек массой от 200 г до 3 кг и свыше 15 000 патронов различного калибра. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 222 и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия и боеприпасов).
В пресс-службе ФСБ «РИА Новости» уточнили, что Лебедев 1988 года рождения является уроженцем Белгородской области, Ясинский 1980 года рождения – Московской области, причем мужчина прописан на Ямале.
13 марта в Великом Новгороде арестовали человека, который в интересах Главного управления разведки минобороны Украины пытался склонить мобилизованных к госизмене. Уточнялось, что он предлагал мобилизованным передать информацию о местах дислокации российских войсковых частей, похитить боевую технику и позже передать ее, а также добровольно сдаться в плен.
Мужчину арестовали. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы на срок до 8 лет.