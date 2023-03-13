ФСБ сообщила о задержании мужчины за склонение к госизмене
В Великом Новгороде арестовали человека, который в интересах Главного управления разведки минобороны Украины пытался склонить мобилизованных к госизмене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Новгородской области.
Уточняется, что он предлагал мобилизованным передать информацию о местах дислокации российских войсковых частей, похитить боевую технику и позже передать ее, а также добровольно сдаться в плен.
Мужчину арестовали. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы на срок до 8 лет.
Ранее, 10 марта, сотрудники УФСБ России арестовали гражданина в Нижнем Новгороде за сотрудничество с украинскими спецслужбами. По версии спецслужбы, нижегородец «инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины», чтобы принимать «личное участие в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней». Он сознался в содеянном. В отношении него также возбуждено дело по ст. 275.1 УК РФ.