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Общество

ФСБ сообщила о задержании мужчины за склонение к госизмене

Ведомости

В Великом Новгороде арестовали человека, который в интересах Главного управления разведки минобороны Украины пытался склонить мобилизованных к госизмене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Новгородской области.

Уточняется, что он предлагал мобилизованным передать информацию о местах дислокации российских войсковых частей, похитить боевую технику и позже передать ее, а также добровольно сдаться в плен.

Мужчину арестовали. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее, 10 марта, сотрудники УФСБ России арестовали гражданина в Нижнем Новгороде за сотрудничество с украинскими спецслужбами. По версии спецслужбы, нижегородец «инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины», чтобы принимать «личное участие в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней». Он сознался в содеянном. В отношении него также возбуждено дело по ст. 275.1 УК РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных