ФСБ сообщила о задержании мужчины за склонение к госизмене

Ранее, 10 марта, сотрудники УФСБ России арестовали гражданина в Нижнем Новгороде за сотрудничество с украинскими спецслужбами. По версии спецслужбы, нижегородец «инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины», чтобы принимать «личное участие в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней». Он сознался в содеянном. В отношении него также возбуждено дело по ст. 275.1 УК РФ.