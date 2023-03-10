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Нижегородца арестовали за сотрудничество со спецслужбами Украины

Ведомости

В Нижнем Новгороде арестовали мужчину за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ России по Нижегородской области.

Известно, что нижегородец «инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины, в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней».

В региональном УФСБ уточнили, что после задержания мужчина сознался в содеянном. По решению суда его заключили под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных