Нижегородца арестовали за сотрудничество со спецслужбами Украины

В региональном УФСБ уточнили, что после задержания мужчина сознался в содеянном. По решению суда его заключили под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн руб.