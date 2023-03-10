Нижегородца арестовали за сотрудничество со спецслужбами Украины
В Нижнем Новгороде арестовали мужчину за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ России по Нижегородской области.
Известно, что нижегородец «инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины, в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней».
В региональном УФСБ уточнили, что после задержания мужчина сознался в содеянном. По решению суда его заключили под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Ранее стало известно о задержании жительницы Москвы по подозрению в государственной измене, суд отправил ее под арест на два месяца. Москвичку сотрудники ФСБ задержали во взаимодействии с МВД, женщину, как уточняется, подозревают в оказании финансовой помощи вооруженным силам Украины.