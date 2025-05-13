Кабмин РФ переутвердил перечень запрещенных к содержанию животных
Правительство РФ обновило и переутвердило перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Новый список содержит около 121 разновидности животных, которые считаются опасными или неподходящими для содержания в бытовых условиях. В перечень вошли:
Пресмыкающиеся: различные виды змей, включая кобр и питонов, а также некоторые виды черепах.
Млекопитающие: большие кошки (львы, ягуары, леопарды), гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы и дикобразы. Также под запрет попали более привычные для России животные – волки, лисы и медведи.
Паукообразные: такие виды, как каракурты, черные вдовы и другие опасные пауки.
Птицы: отдельные виды, например, страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли.
Водные животные: морские млекопитающие (тюлени, моржи, ламантины, китообразные), а также рыбы – скаты, мурены, электрические угри, акулы и морские окуни длиной более 1,5 м.
Однако запрет не распространяется на специализированные учреждения, такие как зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы, где животные содержатся в профессиональных условиях.
Распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 г. и будет действовать в течение шести лет.
17 апреля эксперты сообщали, что в России насчитывается около 3,6 млн бездомных животных. Большая часть – это кошки и собаки. Менее четверти из них находятся в приютах, которых, по данным специалистов, в стране сейчас слишком мало.