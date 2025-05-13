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Кабмин РФ переутвердил перечень запрещенных к содержанию животных

Ведомости

Правительство РФ обновило и переутвердило перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новый список содержит около 121 разновидности животных, которые считаются опасными или неподходящими для содержания в бытовых условиях. В перечень вошли:

  • Пресмыкающиеся: различные виды змей, включая кобр и питонов, а также некоторые виды черепах.

  • Млекопитающие: большие кошки (львы, ягуары, леопарды), гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы и дикобразы. Также под запрет попали более привычные для России животные – волки, лисы и медведи.

  • Паукообразные: такие виды, как каракурты, черные вдовы и другие опасные пауки.

  • Птицы: отдельные виды, например, страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли.

  • Водные животные: морские млекопитающие (тюлени, моржи, ламантины, китообразные), а также рыбы – скаты, мурены, электрические угри, акулы и морские окуни длиной более 1,5 м.

Однако запрет не распространяется на специализированные учреждения, такие как зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы, где животные содержатся в профессиональных условиях.

Распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 г. и будет действовать в течение шести лет.

17 апреля эксперты сообщали, что в России насчитывается около 3,6 млн бездомных животных. Большая часть – это кошки и собаки. Менее четверти из них находятся в приютах, которых, по данным специалистов, в стране сейчас слишком мало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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