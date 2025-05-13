Чернышенко попросил уделить внимание прозрачности процедуры досмотра на ЕГЭ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал уделить особое внимание вопросам прозрачности процедуры досмотра на ЕГЭ, уважения к личным границам участников экзамена и предотвращения конфликтных ситуаций. Об этом он заявил в ходе совещания по готовности к проведению ГИА в 2025 г., передает ТАСС.
Чернышенко добавил, что главы регионов должны взять на личный контроль ключевые вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации. В частности, обеспечение безопасности, организационную готовность и соблюдение регламента и принципов объективности.
По словам вице-премьера, по итогам мониторинга организации ЕГЭ в 2022-2024 гг. ряд субъектов демонстрируют устойчивый образцовый уровень проведения экзаменационной кампании. Он отметил Новосибирскую, Белгородскую, Тамбовскую и Ленинградскую области, Республику Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Татарстан, города федерального значения (Севастополь и Москва).
Единый государственный экзамен – обязательный выпускной экзамен, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех российских регионах и нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам школьники сдают на выбор.
25 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в 2025 г. основной период ЕГЭ в России состоится с 23 мая по 23 июня.
В конце мая 2024 г. Следственный комитет России (СКР) организовал проверку по факту жалоб учеников на неэтичный досмотр перед ЕГЭ в воронежской школе №62. По данным СМИ, 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку как минимум 11 школьниц попросили снять часть одежды, из-за которой металлодетектор «пищал».