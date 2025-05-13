Чернышенко попросил уделить внимание прозрачности процедуры досмотра на ЕГЭ

Единый государственный экзамен – обязательный выпускной экзамен, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех российских регионах и нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам школьники сдают на выбор.