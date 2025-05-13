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Чернышенко попросил уделить внимание прозрачности процедуры досмотра на ЕГЭ

Ведомости

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал уделить особое внимание вопросам прозрачности процедуры досмотра на ЕГЭ, уважения к личным границам участников экзамена и предотвращения конфликтных ситуаций. Об этом он заявил в ходе совещания по готовности к проведению ГИА в 2025 г., передает ТАСС.

Чернышенко добавил, что главы регионов должны взять на личный контроль ключевые вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации. В частности, обеспечение безопасности, организационную готовность и соблюдение регламента и принципов объективности.

По словам вице-премьера, по итогам мониторинга организации ЕГЭ в 2022-2024 гг. ряд субъектов демонстрируют устойчивый образцовый уровень проведения экзаменационной кампании. Он отметил Новосибирскую, Белгородскую, Тамбовскую и Ленинградскую области, Республику Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Татарстан, города федерального значения (Севастополь и Москва).

Единый государственный экзамен – обязательный выпускной экзамен, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех российских регионах и нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам школьники сдают на выбор.

25 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в 2025 г. основной период ЕГЭ в России состоится с 23 мая по 23 июня.

В конце мая 2024 г. Следственный комитет России (СКР) организовал проверку по факту жалоб учеников на неэтичный досмотр перед ЕГЭ в воронежской школе №62. По данным СМИ, 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку как минимум 11 школьниц попросили снять часть одежды, из-за которой металлодетектор «пищал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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