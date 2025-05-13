Суд оштрафовал Discord на 800 000 рублей за неисполнение обязанностей

30 апреля Таганский районный суд привлек Viber к административной ответственности и назначил штраф в 800 000 руб. Месенджер признали виновным по ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ. Днем ранее столичный суд оштрафовал разработчиков игр My.Games и Activision Blizzard на 600 000 руб. за неисполнение правил деятельности на территории России.