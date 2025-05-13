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Суд оштрафовал Discord на 800 000 рублей за неисполнение обязанностей

Ведомости

Таганский районный суд Москвы назначил штраф в размере 800 000 руб. мессенджеру Discord за «неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Discord признан виновным по ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ. Сумма штрафа минимальная при нарушении этой статьи КоАП.

По аналогичной статье суд также признал виновным интернет-ритейлера Amazon. Компании назначили административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 000 руб.

30 апреля Таганский районный суд привлек Viber к административной ответственности и назначил штраф в 800 000 руб. Месенджер признали виновным по ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ. Днем ранее столичный суд оштрафовал разработчиков игр My.Games и Activision Blizzard на 600 000 руб. за неисполнение правил деятельности на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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