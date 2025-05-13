Суд оштрафовал Discord на 800 000 рублей за неисполнение обязанностей
Таганский районный суд Москвы назначил штраф в размере 800 000 руб. мессенджеру Discord за «неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Discord признан виновным по ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ. Сумма штрафа минимальная при нарушении этой статьи КоАП.
По аналогичной статье суд также признал виновным интернет-ритейлера Amazon. Компании назначили административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 000 руб.
30 апреля Таганский районный суд привлек Viber к административной ответственности и назначил штраф в 800 000 руб. Месенджер признали виновным по ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ. Днем ранее столичный суд оштрафовал разработчиков игр My.Games и Activision Blizzard на 600 000 руб. за неисполнение правил деятельности на территории России.