Средний размер военной пенсии после индексации может составить 45 000 рублей
Средняя военная пенсия после индексации в октябре 2025 г. составит около 45 000 руб. Об этом рассказала «РИА Новости» член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.
С 1 октября текущего года планируется увеличение военных пенсий на 4,5%. Индексация затронет всех пенсионеров силовых структур.
По данным Социального фонда России, средний размер социальной пенсии на начало 2025 г. составил 13 511,94 руб. в месяц. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы установлен более высокий размер выплат – 20 153,9 руб. ежемесячно.
На 1 января этого года на учете в системе Соцфонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн граждан, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн человек, социальные – 3,4 млн. Для назначения страховой пенсии россиянин должен достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.