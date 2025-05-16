Суд арестовал организатора хищений у бойцов спецоперации в «Шереметьево»
Басманный районный суд Москвы арестовал Дмитрия Боглаева – одного из организаторов преступной схемы с хищениями у участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следствие полагает, что обвиняемый курировал «попрошаек». Ему вменяется организация преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ).
12 мая ТАСС писал, что всего под стражу заключены 23 фигуранта дела о хищениях таксистами у бойцов в «Шереметьево». В числе арестованных – пять полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Расследуются дела о краже (ст. 158 УК РФ) и о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Фигурантам также инкриминируется ст. 210 УК РФ.
1 мая агентство сообщало, что к схеме причастны двое полицейских. С их помощью таксисты находили потенциальных жертв. Оперуполномоченный полиции аэропорта отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. На тот момент в СИЗО были отправлены 15 фигурантов, а также один из организаторов преступной группы Алексей Кабочкин.