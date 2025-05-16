Суд арестовал организатора хищений у бойцов спецоперации в «Шереметьево»

1 мая агентство сообщало, что к схеме причастны двое полицейских. С их помощью таксисты находили потенциальных жертв. Оперуполномоченный полиции аэропорта отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. На тот момент в СИЗО были отправлены 15 фигурантов, а также один из организаторов преступной группы Алексей Кабочкин.