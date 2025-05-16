Суд обратил в доход РФ имущество бывшего главы «Газпром энерго» Митюшкова
Фрунзенский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры России, по которому имущество бывшего генерального директора компании «Газпром энерго» Алексея Митюшова и его родственников обращено в доход государства. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Решение подлежит немедленному исполнению в части обращения в доход России долей ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Стратегия», ООО УК «Меркури кэпитал траст», – уточнила Лебедева.
В собственность государства перейдут его доли в капитале указанных компаний, а также инвестиционные паи в закрытых паевых инвестиционных фондах. Кроме того, в список конфискованного имущества вошли пять земельных участков, жилой дом и два нежилых здания в Москве.
Суд также распорядился обратить в доход государства недвижимость, принадлежащую родственникам Митюшова – Александру и Дмитрию Митюшовым. Под конфискацию попали земельный участок и дом в Ленинградской области, жилое помещение в Крыму, машино-место и несколько объектов недвижимости в Москве.
7 марта сообщалось, что бывший глава департамента маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и бывший топ-менеджер энергетического блока группы «Газпром» Алексей Митюшов могли вывести из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд руб. Предполагалось, что вырученные деньги они направили на зарубежные счета и на покупки бизнеса в РФ.