Селезнев и Митюшов могли вывести из «Газпром нефтехим Салавата» 150 млрд рублей
По версии обвинения, Митюшов на должности директора ООО «Газпром энерго» и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних компаний ПАО «Газпром», использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские предприятия для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии, став их бенефициарным владельцем.
Далее Селезнев и Митюшов с 2011 г. обеспечивали заключение между ООО «Газпром нефтехим Салават» и подконтрольными себе предприятиями «стабильно выгодных для последних контрактов». Вырученные с этих сделок средства они направили на зарубежные счета и на приобретение бизнеса в РФ, считают в ГП.
Предварительное судебное заседание по делу запланировано на 25 марта во Фрунзенском суде Санкт-Петербурга. Ответчиками также выступают Юлия Симакова и ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк», АО «Бизнеслогика», ООО «М Индустрия», АО «Бонолит – строительные решения». Третьи лица по иску – башкирское ООО «Газпром нефтехим Салават» и московское ООО «УК "Меркури кэпитал траст".
О поданном иске стало известно 6 марта. Тогда заместитель генерального прокурора РФ подал иск к бывшим топ-менеджерам ПАО «Газпром» Селезневу, Митюшову и Симаковой. Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева пояснила, что Генпрокуратура просит обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», АО «Бонолит – строительные решения» и др.
«Ведомости» в конце января писали, что заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев обратился в Арбитражный суд Башкирии с иском к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы «Газпром» Митюшову. Ответчиками также заявлены ООО «Корпоративный центр» и ООО «УК Меркури кэпитал траст».