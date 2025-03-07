Селезнев и Митюшов могли вывести из «Газпром нефтехим Салавата» 150 млрд рублей

Далее Селезнев и Митюшов с 2011 г. обеспечивали заключение между ООО «Газпром нефтехим Салават» и подконтрольными себе предприятиями «стабильно выгодных для последних контрактов». Вырученные с этих сделок средства они направили на зарубежные счета и на приобретение бизнеса в РФ, считают в ГП.