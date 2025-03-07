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Селезнев и Митюшов могли вывести из «Газпром нефтехим Салавата» 150 млрд рублей

Ведомости

Бывший глава департамента маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и бывший топ-менеджер энергетического блока группы «Газпром» Алексей Митюшов вывели из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс" со ссылкой на иск Генпрокуратуры РФ.

По версии обвинения, Митюшов на должности директора ООО «Газпром энерго» и будучи членом коллегиальных органов управления дочерних компаний ПАО «Газпром», использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские предприятия для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии, став их бенефициарным владельцем.

Далее Селезнев и Митюшов с 2011 г. обеспечивали заключение между ООО «Газпром нефтехим Салават» и подконтрольными себе предприятиями «стабильно выгодных для последних контрактов». Вырученные с этих сделок средства они направили на зарубежные счета и на приобретение бизнеса в РФ, считают в ГП.

Предварительное судебное заседание по делу запланировано на 25 марта во Фрунзенском суде Санкт-Петербурга. Ответчиками также выступают Юлия Симакова и ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк», АО «Бизнеслогика», ООО «М Индустрия», АО «Бонолит – строительные решения». Третьи лица по иску – башкирское ООО «Газпром нефтехим Салават» и московское ООО «УК "Меркури кэпитал траст".

О поданном иске стало известно 6 марта. Тогда заместитель генерального прокурора РФ подал иск к бывшим топ-менеджерам ПАО «Газпром» Селезневу, Митюшову и Симаковой. Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева пояснила, что Генпрокуратура просит обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», АО «Бонолит – строительные решения» и др.

«Ведомости» в конце января писали, что заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев обратился в Арбитражный суд Башкирии с иском к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы «Газпром» Митюшову. Ответчиками также заявлены ООО «Корпоративный центр» и ООО «УК Меркури кэпитал траст».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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