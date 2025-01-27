Генпрокуратура хочет национализировать нефтесервисные компании в Башкирии«Ведомости» узнали исковые требования к бывшему топ-менеджеру «Газпрома»
Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев обратился в арбитражный суд Башкирии с иском к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы «Газпром» Алексею Митюшову. Иск был зарегистрирован 24 января, следует из картотеки. Первое заседание назначено на 18 февраля. «Ведомости» узнали суть претензий надзорного органа к Митюшову. Кроме бывшего топ-менеджера ответчиками по иску также заявлены ООО «Корпоративный центр» (принадлежит Митюшову) и ООО «УК Меркури кэпитал траст».
Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска, Генпрокуратура в ходе надзора за обеспечением обороны страны и безопасности государства выявила, что Митюшов в статусе нерезидента страны осуществлял незаконный контроль над стратегическими предприятиями России. Противоправная деятельность, по словам собеседника, осуществлялась в период с 2007 по 2012 г. Тогда он находился в должности директора ООО «Газпром энерго» и входил в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий ПАО «Газпром». Митюшов, имея доступ, как говорит источник «Ведомостей», к коммерческой и конфиденциальной информации «Газпрома», определил, что на территории Башкирии функционирует группа предприятий, занимающаяся обслуживанием деятельности одного из крупнейших предприятий химической отрасли республики – ООО «Газпром нефтехим Салават».
Это общество имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности России. В указанную группу компаний входят: AO «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Техцентр», ООО «Ремонтно-механический завод», ОАО «Подземнефтегаз», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «РемЭнергоМонтаж». По данным Генпрокуратуры, выполняя различные работы для «Газпром нефтехим Салават», необходимые для обеспечения деятельности компании, эти предприятия «фактически непосредственно участвуют в осуществлении деятельности компании».
По оценке Генпрокураторы, подконтрольность перечисленных предприятий иностранному лицу несет угрозу безопасности государству. В частности, может нанести непоправимый ущерб деятельности предприятий и привести к передаче иностранным спецслужбам конфиденциальной информации.
Законодательное регулирование для иностранных инвесторов
Законом No 57-Ф3 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» установлен запрет на участие в уставных капиталах и получение иной возможности определять условия
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства без предварительного согласования правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.
В нормах этого закона однозначно определено, что опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства создают сделки, в результате которых нерезиденты приобретают активы стратегических предприятий.
Основная цель закона, как разъяснил Конституционный Суд, состоит в ограничении участия иностранного капитала в хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение, недопущение безнадзорного совершения сделок, в результате которых иностранный инвестор получил бы контроль над таким обществом.
Сам Митюшов – гражданин Литвы и имеет вид на жительство в Испании, при этом в силу высокой ликвидности и доходности он решил установить контроль над этими предприятиями, рассказывает источник «Ведомостей». Согласно закону «О порядке осуществления осуществления иностранных инвестиций...», Митюшов был не вправе совершать сделки по приобретению обществ. Поэтому, говорит собеседник, скупку активов производил через подконтрольные ему российские общества. В результате Митюшов, пришли к выводу в надзорном ведомстве, пренебрег правопорядком в России и монополизировал стратегические предприятия, став бенефициарным владельцем группы компаний.
В отношении бывшего топ-менеджера сейчас расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Обвинение ему предъявлено заочно, поскольку Митюшов скрылся от следователей за границей и находится в международном розыске.
По словам источника, с 2020 г. Митюшов также принял дополнительные меры по сокрытию своей связи с группой предприятий и включил их в состав закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Универсальные инвестиции». По сути, говорит собеседник, капитал фонда сформирован за счет стратегических предприятий, приобретенных Митюшовым на доходы, полученные от участия в дочерних предприятиях ПАО «Газпром». В ведомстве его оценивают на сумму в 14,2 млрд руб., отметил он.
У суда Генпрокуратура просит обратить в доход государства 100% акций АО «Салаватнефтехимремстрой», 100% доли ООО «Салаватский катализаторный завод» и 100% акций ОАО «Подземнефтегаз», применив признание последствий недействительности ничтожных сделок – в капитале договоров купли-продажи. Кроме того, Ткачев просит суд наложить обеспечительные аресты на все движимое имущество группы предприятий и Митюшова, а также запретить Центробанку проводить регистрацию внесения изменений в правила доверительного управления ЗПИФ комбинированный «Наше наследие», ЗПИФ комбинированный «Универсальные инвестиции», ПИФ комбинированный «Альянс-М», находящихся под доверительным управлением ООО «УК «Меркури кэпитал траст».
«Газпром нефтехим Салават» (ранее – «Салаватнефтеоргсинтез») – дочернее предприятие «Газпрома», работающее в сфере нефтехимии, расположенное в городе Салават (Башкирия). Компания перерабатывает нефть, газ и газовый конденсат и производит нефтепродукты, полимеры, а также минеральные удобрения. «Газпром» стал владельцем контрольной доли «Салаватнефтеоргсинтеза» в 2008 г. через дочернюю компанию «Газпром переработка». В 2011 г. предприятие было переименовано в «Газпром нефтехим Салават», а в 2016 г. преобразовано в ООО. Сейчас доля «Газпрома» в компании, согласно данным «Спарк-Интерфакса», составляет 100%.