Генпрокуратура хочет национализировать нефтесервисные компании в Башкирии

Законодательное регулирование для иностранных инвесторов

Законом No 57-Ф3 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» установлен запрет на участие в уставных капиталах и получение иной возможности определять условия

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства без предварительного согласования правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.





В нормах этого закона однозначно определено, что опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства создают сделки, в результате которых нерезиденты приобретают активы стратегических предприятий.













Основная цель закона, как разъяснил Конституционный Суд, состоит в ограничении участия иностранного капитала в хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение, недопущение безнадзорного совершения сделок, в результате которых иностранный инвестор получил бы контроль над таким обществом.



