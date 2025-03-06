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Генпрокуратура требует изъять акции бывших топ-менеджеров «Газпрома»

Ведомости

Заместитель генерального прокурора РФ подал иск к бывшим топ-менеджерам ПАО «Газпром» Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой. Заявление зарегистрировано Фрунзенским судом Санкт-Петербурга. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Иск также подан к ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк», АО «Бизнеслогика», ООО «М Индустрия» и АО «Бонолит – строительные решения».

Как пояснила Лебедева, Генпрокуратура просит обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», АО «Бонолит – строительные решения» и т. д. по списку ответчиков – юридических лиц, а также доли в уставном капитале иных юрлиц, зарегистрированных на ответчиков.

Заявление принято к производству. Назначено предварительное судебное заседание, которое, согласно карточке дела, должно пройти 25 марта.

27 января «Ведомости» писали, что заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев обратился в Арбитражный суд Башкирии с иском к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы «Газпром» Митюшову. Ответчиками также заявлены ООО «Корпоративный центр» и ООО «УК Меркури кэпитал траст».

Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска, Генпрокуратура в ходе надзора за обеспечением обороны и безопасности РФ выявила, что Митюшов в статусе нерезидента страны осуществлял незаконный контроль над стратегическими предприятиями государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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