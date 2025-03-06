Генпрокуратура требует изъять акции бывших топ-менеджеров «Газпрома»
Заместитель генерального прокурора РФ подал иск к бывшим топ-менеджерам ПАО «Газпром» Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой. Заявление зарегистрировано Фрунзенским судом Санкт-Петербурга. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Иск также подан к ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк», АО «Бизнеслогика», ООО «М Индустрия» и АО «Бонолит – строительные решения».
Как пояснила Лебедева, Генпрокуратура просит обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», АО «Бонолит – строительные решения» и т. д. по списку ответчиков – юридических лиц, а также доли в уставном капитале иных юрлиц, зарегистрированных на ответчиков.
Заявление принято к производству. Назначено предварительное судебное заседание, которое, согласно карточке дела, должно пройти 25 марта.
Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска, Генпрокуратура в ходе надзора за обеспечением обороны и безопасности РФ выявила, что Митюшов в статусе нерезидента страны осуществлял незаконный контроль над стратегическими предприятиями государства.