Генпрокуратура требует изъять акции бывших топ-менеджеров «Газпрома»

Как пояснила Лебедева, Генпрокуратура просит обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО «Дмитровский завод газобетонных изделий», АО «Бонолит – строительные решения» и т. д. по списку ответчиков – юридических лиц, а также доли в уставном капитале иных юрлиц, зарегистрированных на ответчиков.