В Госдуме напомнили о повышении тарифов ЖКХ на 11,9%

Согласно прогнозу социально-экономического развития Минэкономразвития, индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 г. составит в среднем 11,9%, с 1 июля 2026 г. – 5,4%, с 1 июля 2027 г. – 4,8%. Тарифы на газ в июле 2026 г. вырастут на 4,3%, в июле 2027 г. – на 4%. Индексация тарифов на электроэнергию с 1 июля 2026 г. прогнозируется на уровне 5,2%, с 1 июля 2027 г. – на 4%.