В Госдуме напомнили о повышении тарифов ЖКХ на 11,9%
В текущем году тарифы ЖКХ вырастут в России в среднем на 11,9%, конкретный размер повышения будет зависеть от решения регионов. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«В среднем по стране изменение тарифов в сторону увеличения – это 11,9%», – сказал он в рамках форума «Россия – Исламский мир» в Казани.
Парламентарий также связал рост тарифов с уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Минэкономразвития, индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 г. составит в среднем 11,9%, с 1 июля 2026 г. – 5,4%, с 1 июля 2027 г. – 4,8%. Тарифы на газ в июле 2026 г. вырастут на 4,3%, в июле 2027 г. – на 4%. Индексация тарифов на электроэнергию с 1 июля 2026 г. прогнозируется на уровне 5,2%, с 1 июля 2027 г. – на 4%.