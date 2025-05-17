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Бизнесмен Хубутия признался в нападении на девушку

Ведомости

Бизнесмен и бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия добровольно явился к следователям по делу о нападении на свою подругу в Подмосковье, он признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Явился сам с повинной, он полностью признал вину», – сказали агентству.

В конце апреля Telegram-канал Mash и другие сообщили о нападении Хубутии на свою бывшую девушку. Она заявила, что экс-министр напал на нее, сломал кисти рук и пальцы, а также нанес множество порезов. После этого стало известно, что в отношении Хубутии возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

17 мая в Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что житель Подмосковья признался в покушении на убийство своей любовницы. Инцидент произошел 24 апреля в доме в садоводческом кооперативе «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа. Подозреваемый, как сообщалось, нанес обухом топора женщине удары, в результате она получила закрытый перелом кисти и раны и ушибы конечностей. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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