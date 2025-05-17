Бизнесмен Хубутия признался в нападении на девушку

В конце апреля Telegram-канал Mash и другие сообщили о нападении Хубутии на свою бывшую девушку. Она заявила, что экс-министр напал на нее, сломал кисти рук и пальцы, а также нанес множество порезов. После этого стало известно, что в отношении Хубутии возбудили уголовное дело по нескольким статьям.