Бизнесмен Хубутия признался в нападении на девушку
Бизнесмен и бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия добровольно явился к следователям по делу о нападении на свою подругу в Подмосковье, он признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Явился сам с повинной, он полностью признал вину», – сказали агентству.
В конце апреля Telegram-канал Mash и другие сообщили о нападении Хубутии на свою бывшую девушку. Она заявила, что экс-министр напал на нее, сломал кисти рук и пальцы, а также нанес множество порезов. После этого стало известно, что в отношении Хубутии возбудили уголовное дело по нескольким статьям.
17 мая в Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что житель Подмосковья признался в покушении на убийство своей любовницы. Инцидент произошел 24 апреля в доме в садоводческом кооперативе «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа. Подозреваемый, как сообщалось, нанес обухом топора женщине удары, в результате она получила закрытый перелом кисти и раны и ушибы конечностей. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения.