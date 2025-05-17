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Yle: в Финляндии после столкновения разбились два вертолета

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Недалеко от аэропорта Эура в Финляндии столкнулись два гражданских вертолета, произошел пожар, сообщает Yle со ссылкой на спасательное управление Сатакунты.

Сообщение об авиакатастрофе поступило ночью 17 мая. После аварии произошел пожар, идут спасательные работы. На место происшествия также прибыли машины скорой помощи. По данным Yle, в спасательной службе пока не комментируют информацию о возможных жертвах.

Издание со ссылкой на данные Flightradar24 пишет, что в момент аварии недалеко от аэропорта Эура находились два вертолета, вылетавшие из Таллина. Внезапно они перестали отправлять информацию о своем местоположении. Отмечается, что крушение могли потерпеть четырехместные вертолеты модели Robinson RR, один из которых был зарегистрирован в Эстонии, другой – в Австрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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