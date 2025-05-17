Yle: в Финляндии после столкновения разбились два вертолета
Недалеко от аэропорта Эура в Финляндии столкнулись два гражданских вертолета, произошел пожар, сообщает Yle со ссылкой на спасательное управление Сатакунты.
Сообщение об авиакатастрофе поступило ночью 17 мая. После аварии произошел пожар, идут спасательные работы. На место происшествия также прибыли машины скорой помощи. По данным Yle, в спасательной службе пока не комментируют информацию о возможных жертвах.
Издание со ссылкой на данные Flightradar24 пишет, что в момент аварии недалеко от аэропорта Эура находились два вертолета, вылетавшие из Таллина. Внезапно они перестали отправлять информацию о своем местоположении. Отмечается, что крушение могли потерпеть четырехместные вертолеты модели Robinson RR, один из которых был зарегистрирован в Эстонии, другой – в Австрии.