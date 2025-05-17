Yle: в Финляндии после столкновения разбились два вертолета

Издание со ссылкой на данные Flightradar24 пишет, что в момент аварии недалеко от аэропорта Эура находились два вертолета, вылетавшие из Таллина. Внезапно они перестали отправлять информацию о своем местоположении. Отмечается, что крушение могли потерпеть четырехместные вертолеты модели Robinson RR, один из которых был зарегистрирован в Эстонии, другой – в Австрии.