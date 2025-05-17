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Более 20 человек погибли при торнадо в США

Шторм продолжается в штатах Миссури и Кентукки
Ведомости

При торнадо в штатах Миссури и Кентукки погиб по меньшей мере 21 человек, передает телеканал NBC News.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщает о 14 погибших в регионе. По его словам, число погибших может расти по мере поступления новой информации. Шериф округа Лорел Джон Рут уточнил, что поиски выживших продолжаются.

NBC со ссылкой на данные официальных лиц передает, что в штате Миссури пять человек погибли в округе Сент-Луис, еще двое – в округе Скотт. Власти Сент-Луиса заявили, что более 5000 домов могли пострадать от непогоды.

По данным PowerOutage, в субботу из-за штормов от перебоев с электроснабжением пострадали более 400 000 потребителей от Мичигана до Кентукки, пишет The New York Times (NYT). Газета со ссылкой на национальную метеорологическую службу США пишет, что 17 мая ожидаются новые штормы на севере Техаса.

В конце апреля 2024 г. в США также прошел мощный торнадо, в результате которого пострадали шесть человек. Тогда смерчи затронули штаты Небраска, Айова и Техас. Всего за одну неделю в конце апреля-начале мая по центральной и южной части США пронеслось более 100 торнадо.

Ученые из Университета Колорадо (США) отмечали, что причиной погодных экстремальных явлений стало изменение климата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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