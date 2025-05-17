Более 20 человек погибли при торнадо в США

В конце апреля 2024 г. в США также прошел мощный торнадо, в результате которого пострадали шесть человек. Тогда смерчи затронули штаты Небраска, Айова и Техас. Всего за одну неделю в конце апреля-начале мая по центральной и южной части США пронеслось более 100 торнадо.