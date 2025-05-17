Пять человек погибли при крушении вертолетов в Финляндии
На западе Финляндии при столкновении двух вертолетов, вылетевших из Таллина, по предварительной информации, погибли пятеро человек. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на МИД Эстонии.
Инцидент произошел в первой половине дня в районе аэродрома Эура, в провинции Сатакунта. По данным финской полиции, оба воздушных судна – легкие вертолеты модели Robinson R44 Raven. В одном находились двое человек, в другом – трое. Личности погибших уточняются.
Директор отдела консульской помощи МИД Эстонии Маргус Сярглепп подтвердил, что, по предварительным данным, выживших нет. Информации о гражданстве и именах погибших пока не представлено, однако эстонские СМИ сообщают, что на борту могли находиться предприниматели из Эстонии.
Министерство обороны Финляндии подчеркнуло, что инцидент не связан с военной техникой или объектами страны.
На месте происшествия работают спасатели и следователи. Финские и эстонские власти поддерживают связь в рамках расследования причин трагедии.