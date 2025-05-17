Пять человек погибли при крушении вертолетов в Финляндии

Директор отдела консульской помощи МИД Эстонии Маргус Сярглепп подтвердил, что, по предварительным данным, выживших нет. Информации о гражданстве и именах погибших пока не представлено, однако эстонские СМИ сообщают, что на борту могли находиться предприниматели из Эстонии.