МВД: прочерк в паспорте допустим при невозможности расписаться
Прочерк в паспорте гражданина РФ допускается ставить исключительно при физической невозможности владельца поставить личную подпись. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальные материалы главного управления по вопросам миграции МВД России.
В управлении подчеркнули, что замена подписи в паспорте, будь то сознательное изменение или естественная трансформация почерка, не требует переоформления документа. При этом в российском законодательстве отсутствует четкое определение термина «подпись».
На практике под подписью понимается:
собственноручное написание ФИО с росчерком;
13 мая управление «К» МВД России предупредило граждан о необходимости защиты конфиденциальной информации, разглашение которой может привести к мошенническим действиям. Ведомство выделило несколько категорий данных, представляющих особый риск при попадании в руки злоумышленников.
К критически важной информации относятся финансовые реквизиты: номера банковских карт, сроки их действия, CVC/CVV-коды (три цифры на обратной стороне карты), пароли от онлайн-банкинга и SMS-коды подтверждения операций. Не менее опасным может стать раскрытие персональных документов – паспортных данных, ИНН, СНИЛС или фотографий удостоверяющих документов.
Особую угрозу представляют коды доступа, включая одноразовые SMS-пароли, push-уведомления и QR-коды. Мошенники также могут воспользоваться комбинациями личных данных, такими как имя, дата рождения и номер телефона, которых достаточно для взлома электронной почты или даже оформления кредита на имя жертвы.