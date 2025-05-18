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МВД: прочерк в паспорте допустим при невозможности расписаться

Ведомости

Прочерк в паспорте гражданина РФ допускается ставить исключительно при физической невозможности владельца поставить личную подпись. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальные материалы главного управления по вопросам миграции МВД России.

В управлении подчеркнули, что замена подписи в паспорте, будь то сознательное изменение или естественная трансформация почерка, не требует переоформления документа. При этом в российском законодательстве отсутствует четкое определение термина «подпись».

На практике под подписью понимается:

собственноручное написание ФИО с росчерком;

13 мая управление «К» МВД России предупредило граждан о необходимости защиты конфиденциальной информации, разглашение которой может привести к мошенническим действиям. Ведомство выделило несколько категорий данных, представляющих особый риск при попадании в руки злоумышленников.

К критически важной информации относятся финансовые реквизиты: номера банковских карт, сроки их действия, CVC/CVV-коды (три цифры на обратной стороне карты), пароли от онлайн-банкинга и SMS-коды подтверждения операций. Не менее опасным может стать раскрытие персональных документов – паспортных данных, ИНН, СНИЛС или фотографий удостоверяющих документов.

Особую угрозу представляют коды доступа, включая одноразовые SMS-пароли, push-уведомления и QR-коды. Мошенники также могут воспользоваться комбинациями личных данных, такими как имя, дата рождения и номер телефона, которых достаточно для взлома электронной почты или даже оформления кредита на имя жертвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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