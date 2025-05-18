МВД: прочерк в паспорте допустим при невозможности расписаться

Особую угрозу представляют коды доступа, включая одноразовые SMS-пароли, push-уведомления и QR-коды. Мошенники также могут воспользоваться комбинациями личных данных, такими как имя, дата рождения и номер телефона, которых достаточно для взлома электронной почты или даже оформления кредита на имя жертвы.