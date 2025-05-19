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В «Гарри Поттере» и «Игре престолов» нашли пропаганду чайлдфри

Ведомости

Министерство культуры может отказать в прокатном удостоверении для показа в российских онлайн-кинотеатрах «Гарри Поттеру», «Игре престолов» и «Сексу в большом городе» за пропаганду отказа от рождения детей. Об этом пишет «Парламентская газета».

В «Гарри Поттере» также можно увидеть пропаганду осознанного отказа от деторождения в том, что у одного из ключевых персонажей, профессора Минервы Макгонагалл, не было детей. Однако «Парламентская газета» подчеркивает, что из сюжета не ясно, был ли это осознанный выбор или «что-то не сложилось».

В «Игре престолов» женщина-рыцарь Бриенна Тарт мечтала быть равной мужчинам, поэтому она отказалась от семьи. В «Сексе в большом городе» одна их четырех главных героинь по имени Саманта, как пишет «Парламентская газета», демонстрирует явные наклонности к чайлдфри.

«Парламентская газета» писала со ссылкой на слова зампреда комитета Госдумы по информационной политике Александра Ющенко, что решение о запрете принимается специалистами индивидуально после оценки контента и его трактовки по закону.

Министерство культуры 15 мая опубликовало приказ, по которому фильмам с пропагандой чайлдфри не будут выдаваться прокатные удостоверения. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 г. и будет действовать до 1 сентября 2030 г. Администраторы онлайн-кинотеатров должны оперативно удалять противоправный контент.

23 сентября 2024 г. правительство РФ поддержало законопроект, вводящий штрафы за пропаганду чайлдфри – идеологии сознательного отказа от рождения детей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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