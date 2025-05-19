В «Гарри Поттере» и «Игре престолов» нашли пропаганду чайлдфри

В «Гарри Поттере» также можно увидеть пропаганду осознанного отказа от деторождения в том, что у одного из ключевых персонажей, профессора Минервы Макгонагалл, не было детей. Однако «Парламентская газета» подчеркивает, что из сюжета не ясно, был ли это осознанный выбор или «что-то не сложилось».