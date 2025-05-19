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Внук Зураба Церетели избран президентом Российской академии художеств

Ведомости

Президентом Российской академии художеств (РАХ) избран внук Зураба Церетели, вице-президент академии и и. о. президента Василий Церетели, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу академии.

Он был избран на общем собрании членов академии. Далее в должности его должно утвердить правительство РФ.

Василий Церетели был назначен исполняющим обязанности президента организации 29 апреля. Василий Церетели сменил на посту своего деда – президента РАХ Зураба Церетели, который скончался в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля.

Церетели являлся президентом РАХ с 1997 г., прежде был членом-корреспондентом с 1979 г. Согласно информации на сайте академии, под руководством Церетели РАХ была существенно реформирована: при нем был разработан новый Устав академии. В нем была закреплена преемственность с Императорской академией художеств.

Как отмечают в РАХ, если Академия художеств СССР «отторгала многих талантливых художников, творчество которых не соответствовало догмам социалистического реализма», то РАХ конца 1990-х–2010-х гг. придерживается позиции плюрализма и включает в свой состав художников разных течений и творческих направлений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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