Внук Зураба Церетели избран президентом Российской академии художеств
Президентом Российской академии художеств (РАХ) избран внук Зураба Церетели, вице-президент академии и и. о. президента Василий Церетели, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу академии.
Он был избран на общем собрании членов академии. Далее в должности его должно утвердить правительство РФ.
Василий Церетели был назначен исполняющим обязанности президента организации 29 апреля. Василий Церетели сменил на посту своего деда – президента РАХ Зураба Церетели, который скончался в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля.
Церетели являлся президентом РАХ с 1997 г., прежде был членом-корреспондентом с 1979 г. Согласно информации на сайте академии, под руководством Церетели РАХ была существенно реформирована: при нем был разработан новый Устав академии. В нем была закреплена преемственность с Императорской академией художеств.
Как отмечают в РАХ, если Академия художеств СССР «отторгала многих талантливых художников, творчество которых не соответствовало догмам социалистического реализма», то РАХ конца 1990-х–2010-х гг. придерживается позиции плюрализма и включает в свой состав художников разных течений и творческих направлений.