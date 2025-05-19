Внук Зураба Церетели избран президентом Российской академии художеств

Церетели являлся президентом РАХ с 1997 г., прежде был членом-корреспондентом с 1979 г. Согласно информации на сайте академии, под руководством Церетели РАХ была существенно реформирована: при нем был разработан новый Устав академии. В нем была закреплена преемственность с Императорской академией художеств.