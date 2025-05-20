Глава СПЧ предложил вернуться к всеобщим переводным экзаменам в школах

ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах России для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам ученики сдают на выбор. В 2025 г. основной период ЕГЭ в России пройдет с 23 мая по 23 июня.