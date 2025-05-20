Глава СПЧ предложил вернуться к всеобщим переводным экзаменам в школах
Переводные экзамены, которые будут фиксировать уровень усвоенных школьниками знаний, нужно внедрять в российских школах. Об этом заявил ТАСС глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в кулуарах XIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Фадеев предложил внедрять переводные экзамены из одного класса в другой за исключением девятого и 11-го классов, где учающиеся сдают ОГЭ и ЕГЭ. Он заметил, что в настоящий момент фактически нет никакой оценки знаний, которые ученик получает в школе. Введен только вступительный экзамен в вуз.
По словам Фадеева, педагоги считают, что экзамены нужны, но опасаются идти наперекор мнению, которое сложилось в бюрократической среде. Круг экзаменов необходимо определить. Среди необходимых предметов глава СПЧ перечислил литературу, географию, историю, физику и математику. Профессионалы должны определить, в каком классе школьники должны будут сдавать экзамены по ним.
«В связи с экзаменами возникает вопрос ревизии всей школьной программы», – резюмировал он.
19 мая руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ возможно сдать не прибегая к помощи репетиторов. По его мнению, для этого учителям нужно учить «понимать смысл» предмета, а не «натаскивать» школьников на сдачу экзамена. Музаев добавил, что Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ для победителей олимпиад, поскольку это может пагубно отразиться на олимпиадной системе.
ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах России для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам ученики сдают на выбор. В 2025 г. основной период ЕГЭ в России пройдет с 23 мая по 23 июня.