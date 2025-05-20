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Глава СПЧ предложил вернуться к всеобщим переводным экзаменам в школах

Ведомости

Переводные экзамены, которые будут фиксировать уровень усвоенных школьниками знаний, нужно внедрять в российских школах. Об этом заявил ТАСС глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в кулуарах XIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Фадеев предложил внедрять переводные экзамены из одного класса в другой за исключением девятого и 11-го классов, где учающиеся сдают ОГЭ и ЕГЭ. Он заметил, что в настоящий момент фактически нет никакой оценки знаний, которые ученик получает в школе. Введен только вступительный экзамен в вуз.

По словам Фадеева, педагоги считают, что экзамены нужны, но опасаются идти наперекор мнению, которое сложилось в бюрократической среде. Круг экзаменов необходимо определить. Среди необходимых предметов глава СПЧ перечислил литературу, географию, историю, физику и математику. Профессионалы должны определить, в каком классе школьники должны будут сдавать экзамены по ним.

«В связи с экзаменами возникает вопрос ревизии всей школьной программы», – резюмировал он.

19 мая руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ возможно сдать не прибегая к помощи репетиторов. По его мнению, для этого учителям нужно учить «понимать смысл» предмета, а не «натаскивать» школьников на сдачу экзамена. Музаев добавил, что Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ для победителей олимпиад, поскольку это может пагубно отразиться на олимпиадной системе.

ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах России для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам ученики сдают на выбор. В 2025 г. основной период ЕГЭ в России пройдет с 23 мая по 23 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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