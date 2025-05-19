Музаев заявил о возможности сдачи ЕГЭ без помощи репетитора
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) возможно сдать не прибегая к помощи репетиторов. Такое мнение выразил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2025 г. Его слова передает ТАСС.
По его мнению, для этого учителя в школах должны учить «понимать смысл» предмета, а не «натаскивать» учеников на сдачу экзамена.
Музаев обратил внимание, что родители принимают решение воспользоваться услугами репетиторов, в основном, когда ребенок намерен поступить в вуз с высоким конкурсом. Руководитель Рособрнадзора подчеркнул, что вокруг ЕГЭ много маркетинга, связанного со структурами, которые пытаются заработать деньги на сдаче экзаменов.
Во время своего выступления на той же горячей линии Музаев рассказал, что Рособрнадзор не собирается отменять ЕГЭ для победителей олимпиад, поскольку это может пагубно отразиться на олимпиадной системе.
ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники в России, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах страны и нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам учащиеся сдают на выбор. В 2025 г. основной период ЕГЭ в России состоится с 23 мая по 23 июня.