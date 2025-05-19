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Музаев заявил о возможности сдачи ЕГЭ без помощи репетитора

Ведомости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) возможно сдать не прибегая к помощи репетиторов. Такое мнение выразил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2025 г. Его слова передает ТАСС.

По его мнению, для этого учителя в школах должны учить «понимать смысл» предмета, а не «натаскивать» учеников на сдачу экзамена.

Музаев обратил внимание, что родители принимают решение воспользоваться услугами репетиторов, в основном, когда ребенок намерен поступить в вуз с высоким конкурсом. Руководитель Рособрнадзора подчеркнул, что вокруг ЕГЭ много маркетинга, связанного со структурами, которые пытаются заработать деньги на сдаче экзаменов.

Во время своего выступления на той же горячей линии Музаев рассказал, что Рособрнадзор не собирается отменять ЕГЭ для победителей олимпиад, поскольку это может пагубно отразиться на олимпиадной системе.

ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники в России, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах страны и нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам учащиеся сдают на выбор. В 2025 г. основной период ЕГЭ в России состоится с 23 мая по 23 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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