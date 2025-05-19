Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ для победителей олимпиад
Рособрнадзор не собирается отменять ЕГЭ для победителей олимпиад, это может пагубно отразиться на олимпиадной системе. Об этом заявил руководитель ведомства Анзор Музаев во время горячей линии, посвященной проведению ГИА в 2025 г.
«У нас, как правило, победитель олимпиады – 100-балльник или высокобалльник – за 90 баллов, решить ЕГЭ ему не стоит ничего», – подчеркнул Музаев (цитата по ТАСС).
В апреле Госдума отклонила межфракционный законопроект, предусматривавший замену ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам. Авторы инициативы утверждали, что содержание экзамена оторвано от школьного курса, а родители вынуждены тратить деньги на репетиторов. Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что вместе с предложениями об отмене ЕГЭ должны выдвигаться альтернативные варианты итоговой аттестации. Сейчас проработанных альтернатив нет, поэтому ведомство заинтересовано в развитии и улучшении экзамена.
Единый государственный экзамен – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники в России, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах страны и нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам учащиеся сдают на выбор.