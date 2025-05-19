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Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ для победителей олимпиад

Ведомости

Рособрнадзор не собирается отменять ЕГЭ для победителей олимпиад, это может пагубно отразиться на олимпиадной системе. Об этом заявил руководитель ведомства Анзор Музаев во время горячей линии, посвященной проведению ГИА в 2025 г.

«У нас, как правило, победитель олимпиады – 100-балльник или высокобалльник – за 90 баллов, решить ЕГЭ ему не стоит ничего», – подчеркнул Музаев (цитата по ТАСС).

В апреле Госдума отклонила межфракционный законопроект, предусматривавший замену ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам. Авторы инициативы утверждали, что содержание экзамена оторвано от школьного курса, а родители вынуждены тратить деньги на репетиторов. Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что вместе с предложениями об отмене ЕГЭ должны выдвигаться альтернативные варианты итоговой аттестации. Сейчас проработанных альтернатив нет, поэтому ведомство заинтересовано в развитии и улучшении экзамена.

Единый государственный экзамен – обязательный выпускной экзамен, который сдают школьники в России, и одновременно вступительный экзамен в вузы. Он проводится во всех регионах страны и нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Экзамены по другим предметам учащиеся сдают на выбор.

В 2025 г. основной период ЕГЭ в России состоится с 23 мая по 23 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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