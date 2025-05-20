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Голливудское кино может частично вернуться в российский прокат весной 2026 года

Ведомости

Фильмы голливудских киностудий могут вернуться в российский прокат уже весной 2026 г., однако их количество, вероятно, будет ограничено. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Мы, кинотеатры, начинаем просчитывать историю, когда следующей весной или летом как минимум в каком-то ограниченном формате голливудский контент вернется в Россию», – рассказал он.

По словам Воронкова, в России активно разрабатывается механизм регулирования иностранного контента, чтобы исключить показ фильмов, противоречащих российскому законодательству. Тема возвращения Голливуда становится одной из ключевых на отраслевых форумах и конференциях, что сигнализирует о начале процесса.

По его словам, первой ласточкой из «окологолливудского» контента станет фильм «Балерина», ожидающийся в июне. А в ноябре выйдет третья часть «Иллюзии обмана».

Кинотеатры уже начали анализировать экономические перспективы возвращения голливудского контента. Воронков поясняет, что пока они ждут окончательного решения, но важно, чтобы кинотеатры могли подготовиться к возможному росту посещаемости. Однако говорить о значительном увеличении зрителей не приходится. По словам эксперта, ситуация, когда Голливуд занимал 70% проката, а российские фильмы – 30%, больше не повторится.

14 мая стало известно, что американская медиакорпорация Lionsgate первой заявила о готовности к прокату фильмов в РФ. По данным Variety, американская кинокомпания выпустит фильм «Балерина» с Аной де Армас в главной роли 5 июня через российского дистрибутора «Атмосфера кино».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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