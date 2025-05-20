Голливудское кино может частично вернуться в российский прокат весной 2026 года

Кинотеатры уже начали анализировать экономические перспективы возвращения голливудского контента. Воронков поясняет, что пока они ждут окончательного решения, но важно, чтобы кинотеатры могли подготовиться к возможному росту посещаемости. Однако говорить о значительном увеличении зрителей не приходится. По словам эксперта, ситуация, когда Голливуд занимал 70% проката, а российские фильмы – 30%, больше не повторится.