Голливудское кино может частично вернуться в российский прокат весной 2026 года
Фильмы голливудских киностудий могут вернуться в российский прокат уже весной 2026 г., однако их количество, вероятно, будет ограничено. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
«Мы, кинотеатры, начинаем просчитывать историю, когда следующей весной или летом как минимум в каком-то ограниченном формате голливудский контент вернется в Россию», – рассказал он.
По словам Воронкова, в России активно разрабатывается механизм регулирования иностранного контента, чтобы исключить показ фильмов, противоречащих российскому законодательству. Тема возвращения Голливуда становится одной из ключевых на отраслевых форумах и конференциях, что сигнализирует о начале процесса.
По его словам, первой ласточкой из «окологолливудского» контента станет фильм «Балерина», ожидающийся в июне. А в ноябре выйдет третья часть «Иллюзии обмана».
Кинотеатры уже начали анализировать экономические перспективы возвращения голливудского контента. Воронков поясняет, что пока они ждут окончательного решения, но важно, чтобы кинотеатры могли подготовиться к возможному росту посещаемости. Однако говорить о значительном увеличении зрителей не приходится. По словам эксперта, ситуация, когда Голливуд занимал 70% проката, а российские фильмы – 30%, больше не повторится.
14 мая стало известно, что американская медиакорпорация Lionsgate первой заявила о готовности к прокату фильмов в РФ. По данным Variety, американская кинокомпания выпустит фильм «Балерина» с Аной де Армас в главной роли 5 июня через российского дистрибутора «Атмосфера кино».