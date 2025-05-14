Variety: Lionsgate первой заявила о готовности к прокату фильмов в РФ
Американская медиакорпорация Lionsgate планирует выпустить фильм «Балерина» (спин-офф «Джона Ука») в российский прокат. Кинокомпания готова «действовать в России в каждом конкретном случае», пишет Variety со ссылкой на источник.
«Кто моргнет первым? Этот вопрос возникает, когда речь заходит о том, какая студия возобновит прокат фильмов в России после трехлетнего моратория <…> Судя по всему, ответ – Lionsgate», – говорится в материале.
По данным Variety, американская кинокомпания выпустит «Балерину» с Аной де Армас в главной роли 5 июня через российского дистрибутора «Атмосфера кино». Представитель Lionsgate от комментариев воздержался. По словам источника издания, изменение политики обусловлено «течением времени» и изменением настроений.
Variety связала решение медиакорпорации с надеждой на то, что в условиях снижения доходов от международных кассовых сборов крупные студии последуют примеру Lionsgate. Издание также упомянуло об ожидании «разрядки» в отношениях между Москвой и Киевом. По словам одного из руководителей крупной киностудии, возвращение в Россию «неизбежно». Большинство участников рынка согласны с тем, что пройдет какое-то время, прежде чем «все вернется на круги своя».
После начала спецоперации крупные зарубежные корпорации прекратили сотрудничество с Россией. Variety при этом отмечает, что многие американские компании, включая A24, Neon и FilmNation, продолжали поставлять фильмы в российский прокат – как правило, через сторонних дистрибуторов в Европе.
В конце марта 2024 г. в Минкульте заявили о возможном ужесточении мер контроля за нелегальным прокатом иностранных фильмов в кинотеатрах. В апреле того же года РБК обратил внимание, что с афиш кинотеатров в России почти полностью исчезли голливудские фильмы, которые показывали в рамках предсеансного обслуживания в паре с отечественными короткометражками.