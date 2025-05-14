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/ Медиа

Variety: Lionsgate первой заявила о готовности к прокату фильмов в РФ

Ведомости

Американская медиакорпорация Lionsgate планирует выпустить фильм «Балерина» (спин-офф «Джона Ука») в российский прокат. Кинокомпания готова «действовать в России в каждом конкретном случае», пишет Variety со ссылкой на источник.

«Кто моргнет первым? Этот вопрос возникает, когда речь заходит о том, какая студия возобновит прокат фильмов в России после трехлетнего моратория <…> Судя по всему, ответ – Lionsgate», – говорится в материале.

По данным Variety, американская кинокомпания выпустит «Балерину» с Аной де Армас в главной роли 5 июня через российского дистрибутора «Атмосфера кино». Представитель Lionsgate от комментариев воздержался. По словам источника издания, изменение политики обусловлено «течением времени» и изменением настроений.

Variety связала решение медиакорпорации с надеждой на то, что в условиях снижения доходов от международных кассовых сборов крупные студии последуют примеру Lionsgate. Издание также упомянуло об ожидании «разрядки» в отношениях между Москвой и Киевом. По словам одного из руководителей крупной киностудии, возвращение в Россию «неизбежно». Большинство участников рынка согласны с тем, что пройдет какое-то время, прежде чем «все вернется на круги своя».

После начала спецоперации крупные зарубежные корпорации прекратили сотрудничество с Россией. Variety при этом отмечает, что многие американские компании, включая A24, Neon и FilmNation, продолжали поставлять фильмы в российский прокат – как правило, через сторонних дистрибуторов в Европе.

В конце марта 2024 г. в Минкульте заявили о возможном ужесточении мер контроля за нелегальным прокатом иностранных фильмов в кинотеатрах. В апреле того же года РБК обратил внимание, что с афиш кинотеатров в России почти полностью исчезли голливудские фильмы, которые показывали в рамках предсеансного обслуживания в паре с отечественными короткометражками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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