Variety: Lionsgate первой заявила о готовности к прокату фильмов в РФ

Variety связала решение медиакорпорации с надеждой на то, что в условиях снижения доходов от международных кассовых сборов крупные студии последуют примеру Lionsgate. Издание также упомянуло об ожидании «разрядки» в отношениях между Москвой и Киевом. По словам одного из руководителей крупной киностудии, возвращение в Россию «неизбежно». Большинство участников рынка согласны с тем, что пройдет какое-то время, прежде чем «все вернется на круги своя».