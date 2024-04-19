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Российские кинотеатры отказались от «теневого проката»

Ведомости

Из афиш российских кинотеатров почти полностью исчезли голливудские фильмы, которые показывали в рамках предсеансного обслуживания в паре с отечественными короткометражками. На это обратил внимание РБК.

Издание пишет, что киносети отказались от «теневого проката» с 18 апреля. Согласно данным «Яндекс.Афиши», «Дюна» Дени Вильнева, которую ранее показывали десятки кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга, по состоянию на 18 апреля осталась только в одном несетевом кинотеатре столицы. Из «Синема Стар» и «Киномакс» фильм пропал.

РБК связывает отказ кинотеатров от «теневого проката» с призывом Ассоциации владельцев кинотеатров убрать из афиши предсеансное обслуживание с 18 по 12 марта для поддержки российского кино и последовавшим за этим ультиматумом дистрибуторов. По данным издания CinemaPlex, ряд прокатчиков, включая «Атмосферу кино», заявили, что не будут продлевать «ключи» на легальные фильмы, если кинотеатры не откажутся от пиратского контента в этот период.

Глава «Атмосферы кино» Вадим Иванов подтвердил изданию, что «такая коммуникация имела место». 

В конце марта замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин заявил, что Минкульт может ужесточить меры контроля за нелегальным прокатом иностранных фильмов в кинотеатрах. Он отметил, что закрыть кинотеатр за показ пиратского контента можно только после третьего штрафа. Но пока будет составлен протокол, может пройти несколько недель с момента снятия фильма с проката, добавил Обрывалин. В январе санкциями кинотеатрам, которые нелегально показывают зарубежные фильмы, пригрозила министр культуры Ольга Любимова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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