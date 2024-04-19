Российские кинотеатры отказались от «теневого проката»

В конце марта замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин заявил, что Минкульт может ужесточить меры контроля за нелегальным прокатом иностранных фильмов в кинотеатрах. Он отметил, что закрыть кинотеатр за показ пиратского контента можно только после третьего штрафа. Но пока будет составлен протокол, может пройти несколько недель с момента снятия фильма с проката, добавил Обрывалин. В январе санкциями кинотеатрам, которые нелегально показывают зарубежные фильмы, пригрозила министр культуры Ольга Любимова.