Российские кинотеатры отказались от «теневого проката»
Издание пишет, что киносети отказались от «теневого проката» с 18 апреля. Согласно данным «Яндекс.Афиши», «Дюна» Дени Вильнева, которую ранее показывали десятки кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга, по состоянию на 18 апреля осталась только в одном несетевом кинотеатре столицы. Из «Синема Стар» и «Киномакс» фильм пропал.
РБК связывает отказ кинотеатров от «теневого проката» с призывом Ассоциации владельцев кинотеатров убрать из афиши предсеансное обслуживание с 18 по 12 марта для поддержки российского кино и последовавшим за этим ультиматумом дистрибуторов. По данным издания CinemaPlex, ряд прокатчиков, включая «Атмосферу кино», заявили, что не будут продлевать «ключи» на легальные фильмы, если кинотеатры не откажутся от пиратского контента в этот период.
Глава «Атмосферы кино» Вадим Иванов подтвердил изданию, что «такая коммуникация имела место».
В конце марта замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин заявил, что Минкульт может ужесточить меры контроля за нелегальным прокатом иностранных фильмов в кинотеатрах. Он отметил, что закрыть кинотеатр за показ пиратского контента можно только после третьего штрафа. Но пока будет составлен протокол, может пройти несколько недель с момента снятия фильма с проката, добавил Обрывалин. В январе санкциями кинотеатрам, которые нелегально показывают зарубежные фильмы, пригрозила министр культуры Ольга Любимова.