Минкульт подтвердил невыдачу прокатного удостоверения новому фильму Гая Ричи

О том, что новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения, «Ведомостям» сообщил представитель прокатчика киноленты в России – компании «Вольга». Премьера нового фильма Ричи должна была состояться в РФ 25 апреля. В эту же дату запланирован выход российской киноленты «Блиндаж», действие которой в том числе разворачиваются в 1941 г. На основании пп. «е» п. 18 «Правил» Минкультуры может отказать в выдаче удостоверения, если ранее на ту же дату уже выдано удостоверение другой картине, имеющей схожую тематику, жанр и (или) рассчитанной на ту же целевую аудиторию.