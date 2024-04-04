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Минкульт подтвердил невыдачу прокатного удостоверения новому фильму Гая Ричи

Ведомости

Фильм «Министерство неджентельменских дел» британского режиссера Гая Ричи не получил прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и для онлайн-показа. Об этом сообщил представитель Минкульта.

Картина не смогла получить прокатное удорстоверение в связи с тем, что представленные документы не соответствовали требованиям пп. «е» п. 18 «Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм». Уведомление об отказе было официально направлено заявителям.

В Минкульте отметили, что в ведомство поступили письма от российских продюсеров с указанием на то, что в кинотеатрах страны уже были определены даты для других картин, стоявших в релизе ранее «Министерства неджентельменских дел».

О том, что новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения, «Ведомостям» сообщил представитель прокатчика киноленты в России – компании «Вольга». Премьера нового фильма Ричи должна была состояться в РФ 25 апреля. В эту же дату запланирован выход российской киноленты «Блиндаж», действие которой в том числе разворачиваются в 1941 г. На основании пп. «е» п. 18 «Правил» Минкультуры может отказать в выдаче удостоверения, если ранее на ту же дату уже выдано удостоверение другой картине, имеющей схожую тематику, жанр и (или) рассчитанной на ту же целевую аудиторию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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