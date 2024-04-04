Минкульт подтвердил невыдачу прокатного удостоверения новому фильму Гая Ричи
Фильм «Министерство неджентельменских дел» британского режиссера Гая Ричи не получил прокатное удостоверение как для показа в кинотеатрах, так и для онлайн-показа. Об этом сообщил представитель Минкульта.
Картина не смогла получить прокатное удорстоверение в связи с тем, что представленные документы не соответствовали требованиям пп. «е» п. 18 «Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм». Уведомление об отказе было официально направлено заявителям.
В Минкульте отметили, что в ведомство поступили письма от российских продюсеров с указанием на то, что в кинотеатрах страны уже были определены даты для других картин, стоявших в релизе ранее «Министерства неджентельменских дел».
О том, что новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения, «Ведомостям» сообщил представитель прокатчика киноленты в России – компании «Вольга». Премьера нового фильма Ричи должна была состояться в РФ 25 апреля. В эту же дату запланирован выход российской киноленты «Блиндаж», действие которой в том числе разворачиваются в 1941 г. На основании пп. «е» п. 18 «Правил» Минкультуры может отказать в выдаче удостоверения, если ранее на ту же дату уже выдано удостоверение другой картине, имеющей схожую тематику, жанр и (или) рассчитанной на ту же целевую аудиторию.