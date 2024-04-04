Прокатчик нового фильма Гая Ричи сможет выпустить его после 9 мая

Прокатчик нового фильма Гая Ричи сможет выпустить его после 9 маяЗапрошенная ранее дата совпала с премьерой российской ленты со схожей тематикой
Новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» не получил прокатное удостоверение на выбранную дату – 25 апреля, сообщил «Ведомостям» представитель прокатчика киноленты в России – компании «Вольга». Произошло это на основании подпункта «е» пункта 18 Правил выдачи прокатных удостоверений, уточнил он. «Ведомости» запросили комментарий Минкультуры.
На основании этого подпункта Минкультуры может отказать в выдаче удостоверения, если ранее на ту же дату уже выдано удостоверение другой картине, имеющей схожую тематику, жанр и (или) рассчитанной на ту же целевую аудиторию. Премьера нового фильма Ричи должна была состояться в нашей стране 25 апреля. В эту же дату запланирован выход российской киноленты «Блиндаж», действие которой в том числе разворачиваются в 1941 г. Первым на изменение в графике релизов обратил внимание отраслевой портал «Бюллетень кинопрокатчика» (БК).
У прокатчика будет возможность выпустить новый фильм Ричи после 9 мая, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями обсуждения выпуска фильма в прокат.
Правообладатель фильма «Министерство неджентльменских дел» – в России это «Плюс Студия» (продюсерский центр «Яндекса», сопродюсер киноленты) – не давал разрешения прокатчику на смену даты, заявил «Ведомостям» собеседник, близкий к владельцу прав на прокат новой киноленты Ричи в России: «Такого решения (о смене даты. – «Ведомости») пока нет».
«Министерство неджентльменских дел» – экшн-комедия про сверхсекретный боевой отряд из авантюристов, созданный в 1942 г. в Великобритании для выполнения спецоперации против нацистов. Сценарий основан на книге Дэмиена Льюиса о реальной спецоперации британских войск в годы Второй мировой, известной как «Операция «Почтмейстер». Главные роли в картине исполнили Генри Кавилл («Бэтмен против Супермена», «Ведьмак») и Тиль Швайгер («Красавчик», «Бесславные ублюдки»). В американский прокат фильм должен выйти 19 апреля.
В сентябре 2023 г. Минкультуры отозвало прокатное удостоверение якутского фильма «Айта». А в октябре министерство не выдало прокатное удостоверение фильму «Догмен» культового режиссера Люка Бессона. Премьера этой киноленты должна была состояться 26 октября. Также в прошлом году не вышел в прокат новый фильм Наталии Мещаниновой «Маленький ночной секрет», поскольку Минкультуры выдало этой драме прокатное удостоверение только для показа в онлайн.