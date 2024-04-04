Прокатчик нового фильма Гая Ричи сможет выпустить его после 9 мая

На основании этого подпункта Минкультуры может отказать в выдаче удостоверения, если ранее на ту же дату уже выдано удостоверение другой картине, имеющей схожую тематику, жанр и (или) рассчитанной на ту же целевую аудиторию. Премьера нового фильма Ричи должна была состояться в нашей стране 25 апреля. В эту же дату запланирован выход российской киноленты «Блиндаж», действие которой в том числе разворачиваются в 1941 г. Первым на изменение в графике релизов обратил внимание отраслевой портал «Бюллетень кинопрокатчика» (БК).