Фадеев: дети мигрантов, завалившие экзамен по русскому, приехали в РФ давно
На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025) председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил «Ведомостям», что проблемы миграции перестали замалчиваться. И это первый шаг к их решению.
Он отметил, что, хотя за последний год общество и политики перестали бояться говорить о проблемах миграции, довольно много уже было упущено. В качестве примера правозащитник привел низкие результаты экзаменов по русскому языку у детей мигрантов.
«Например, те дети, которые не сдали экзамен по русскому языку, – это дети, которые давно сюда приехали», – отметил глава СПЧ.
Фадеев подчеркнул, что дети из семей, получивших гражданство, должны иметь те же права, что и россияне. Однако поставил под сомнение целесообразность пребывания в России семей трудовых мигрантов.
«Нам нужна рабочая сила или семья этого человека, на обслуживание которой тратятся бюджетные деньги? Пусть политики ответят на этот вопрос и не боятся это делать», — заявил Фадеев.
Он подчеркнул, что миграционная политика требует четких решений, а не замалчивания проблем, и выразил уверенность, что существующие проблемы в итоге будут решены.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка.
В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ. Тестирования начали проводить с 1 апреля 2025 г.
13 мая Рособрнадзор сообщил, что 81% детей мигрантов даже не смогли приступить к тестированию на знание русского языка.
Среди причин – предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах.