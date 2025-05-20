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Фадеев: дети мигрантов, завалившие экзамен по русскому, приехали в РФ давно

Ведомости

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025) председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил «Ведомостям», что проблемы миграции перестали замалчиваться. И это первый шаг к их решению.

Он отметил, что, хотя за последний год общество и политики перестали бояться говорить о проблемах миграции, довольно много уже было упущено. В качестве примера правозащитник привел низкие результаты экзаменов по русскому языку у детей мигрантов.

«Например, те дети, которые не сдали экзамен по русскому языку, – это дети, которые давно сюда приехали», – отметил глава СПЧ.

Фадеев подчеркнул, что дети из семей, получивших гражданство, должны иметь те же права, что и россияне. Однако поставил под сомнение целесообразность пребывания в России семей трудовых мигрантов.

«Нам нужна рабочая сила или семья этого человека, на обслуживание которой тратятся бюджетные деньги? Пусть политики ответят на этот вопрос и не боятся это делать», — заявил Фадеев.

Он подчеркнул, что миграционная политика требует четких решений, а не замалчивания проблем, и выразил уверенность, что существующие проблемы в итоге будут решены.

  • В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка.

  • В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ. Тестирования начали проводить с 1 апреля 2025 г.

  • 13 мая Рособрнадзор сообщил, что 81% детей мигрантов даже не смогли приступить к тестированию на знание русского языка. 

  • Среди причин – предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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