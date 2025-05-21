СФ одобрил закон о госрегулировании платного приема в вузы
Совет Федерации одобрил закон о госрегулировании приема в вузы на платной основе. Прямая трансляция 590-го пленарного заседания идет на платформе Rutube.
Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов. В их число вошли председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Новые нормы дополняют закон «Об образовании в РФ». Так, правительству России передаются полномочия по установлению предельного количества мест для приема на платное обучение в вузах, а также утверждению порядка и сроков определения этого объема.
Кроме того, правительство РФ получит право определять условия, размеры и порядок предоставления государственных образовательных кредитов. Также будет утвержден перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и лидерства России. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 г.
«Надо финансировать те направления, которые востребованы», – говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отмечая дефицит кадров в здравоохранении и системе образования.
Он подчеркнул, что речи о сокращении числа обучающихся на платной основе в вузах не идет. По его словам, цель нововведений – повышение стандартов обучения.
20 мая Госдума уже приняла закон о регулировании объемов платного обучения в вузах во втором и третьем чтениях. Эксперты считают, что ограничения на платные места могут быть введены в первую очередь для учебных направлений, таких как экономика, юриспруденция и менеджмент.