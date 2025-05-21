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СФ одобрил закон о госрегулировании платного приема в вузы

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о госрегулировании приема в вузы на платной основе. Прямая трансляция 590-го пленарного заседания идет на платформе Rutube.

Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов. В их число вошли председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Новые нормы дополняют закон «Об образовании в РФ». Так, правительству России передаются полномочия по установлению предельного количества мест для приема на платное обучение в вузах, а также утверждению порядка и сроков определения этого объема.

Кроме того, правительство РФ получит право определять условия, размеры и порядок предоставления государственных образовательных кредитов. Также будет утвержден перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и лидерства России. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 г.

«Надо финансировать те направления, которые востребованы», – говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отмечая дефицит кадров в здравоохранении и системе образования.

Он подчеркнул, что речи о сокращении числа обучающихся на платной основе в вузах не идет. По его словам, цель нововведений – повышение стандартов обучения.

20 мая Госдума уже приняла закон о регулировании объемов платного обучения в вузах во втором и третьем чтениях. Эксперты считают, что ограничения на платные места могут быть введены в первую очередь для учебных направлений, таких как экономика, юриспруденция и менеджмент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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