СФ одобрил закон о госрегулировании платного приема в вузы

Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов. В их число вошли председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Новые нормы дополняют закон «Об образовании в РФ». Так, правительству России передаются полномочия по установлению предельного количества мест для приема на платное обучение в вузах, а также утверждению порядка и сроков определения этого объема.