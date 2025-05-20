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Госдума приняла закон о регулировании платного приема в вузы

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому объем платного приема в вузы будут регулировать на государственном уровне.

С 1 сентября правительство будет составлять перечень специальностей высшего образования, по которым установится предел по количеству мест для приема на платное обучение. Соответствующие документы должны будут вступить в силу не позднее 1 декабря.

«Надо финансировать те направления, которые востребованы. Сегодня дефицит кадров в здравоохранении, в системе образования, крайне важно готовить специалистов инженерных направлений», – подчеркнул Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы. Глава нижней палаты добавил, что закон не подразумевает сокращение количества обучающихся на платных отделениях в вузах.

Кроме того, правительство определит условия и размеры бюджетных мест в вузах. В перечень войдут направления подготовки, соответствующие задачам обеспечения технологического лидерства и независимости России.

Закон разработали по поручению президента РФ Владимира Путина. Авторами выступили сам Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутаты и сенаторы.

Платные места в вузах могут ограничить в первую очередь для учебных направлений экономики, юриспруденции и менеджмента, ответил замдиректора Института образования НИУ ВШЭ Илья Коршунов на запрос «Ведомостей» об оценке законопроекта. Число желающих поступить на юридические и экономические направления существенно превышает количество доступных мест, пояснил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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