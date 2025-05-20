Госдума приняла закон о регулировании платного приема в вузы
Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому объем платного приема в вузы будут регулировать на государственном уровне.
С 1 сентября правительство будет составлять перечень специальностей высшего образования, по которым установится предел по количеству мест для приема на платное обучение. Соответствующие документы должны будут вступить в силу не позднее 1 декабря.
«Надо финансировать те направления, которые востребованы. Сегодня дефицит кадров в здравоохранении, в системе образования, крайне важно готовить специалистов инженерных направлений», – подчеркнул Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы. Глава нижней палаты добавил, что закон не подразумевает сокращение количества обучающихся на платных отделениях в вузах.
Кроме того, правительство определит условия и размеры бюджетных мест в вузах. В перечень войдут направления подготовки, соответствующие задачам обеспечения технологического лидерства и независимости России.
Закон разработали по поручению президента РФ Владимира Путина. Авторами выступили сам Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутаты и сенаторы.
Платные места в вузах могут ограничить в первую очередь для учебных направлений экономики, юриспруденции и менеджмента, ответил замдиректора Института образования НИУ ВШЭ Илья Коршунов на запрос «Ведомостей» об оценке законопроекта. Число желающих поступить на юридические и экономические направления существенно превышает количество доступных мест, пояснил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.