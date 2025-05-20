Госдума приняла закон о регулировании платного приема в вузы

«Надо финансировать те направления, которые востребованы. Сегодня дефицит кадров в здравоохранении, в системе образования, крайне важно готовить специалистов инженерных направлений», – подчеркнул Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы. Глава нижней палаты добавил, что закон не подразумевает сокращение количества обучающихся на платных отделениях в вузах.