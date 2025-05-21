Бывший замгубернатора Тамбовской области задержан по делу основателя «Русагро»
Отмечается, что Мошкович дал Иванову взятку в интересах своих структур в области.
Основатель «Русагро» был задержан в Москве 26 марта. Сообщалось, что он и бывший замглавы компании Максим Басов обвиняются по ст. 159 и ст. 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями). В уголовном деле против Мошковича речь идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». Он был арестован.
20 мая «Коммерсантъ» писал, что следствие предъявило Мошковичу обвинение о даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По делу установлено 16 потерпевших.