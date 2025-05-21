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Бывший замгубернатора Тамбовской области задержан по делу основателя «Русагро»

Ведомости

Бывший заместитель губернатора Тамбовской области Сергей Иванов был задержан по делу о взятке от основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что Мошкович дал Иванову взятку в интересах своих структур в области.

Основатель «Русагро» был задержан в Москве 26 марта. Сообщалось, что он и бывший замглавы компании Максим Басов обвиняются по ст. 159 и ст. 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями). В уголовном деле против Мошковича речь идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». Он был арестован.

20 мая «Коммерсантъ» писал, что следствие предъявило Мошковичу обвинение о даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По делу установлено 16 потерпевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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