В отношении основателя «Русагро» Мошковича возбудили дело о даче взятки
Следствие предъявило основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу обвинение о даче особо крупной взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).
Следствие установило 16 потерпевших по данному. Также были допрошены 10 свидетелей. Защита Мошковича, в свою очередь, возражала, поскольку ей не предоставили соответствующие материалы.
В результате срок следствия продлили до 25 августа.
26 марта стало известно, что сотрудники силовых структур задержали Мошковича в Москве, а в офисах компании прошли обыски. Основатель «Русагро» и бывший замглавы компании Максим Басов обвиняются по ст. 159 и ст. 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями). Речь в уголовном деле против Мошковича идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». На следующий день основатель «Русагро» был арестован Мещанским судом до 25 мая. Защита просила не заключать бизнесмена под стражу и предлагала залог в размере 1 млрд руб., но суд поместил его в СИЗО.