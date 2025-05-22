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Шоумен Александр Ревва получил российское гражданство

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Александр Ревва, популярный артист и бывший участник КВН, официально получил российское гражданство. Соответствующие данные содержатся в документах, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

Как отмечает агентство, в начале мая 2025 года Ревва указал гражданство РФ в юридических документах. Артист, родившийся в Донецке, переехал в Россию в 1999 году и стал известен как участник команды КВН «Утомленные солнцем», а после как резидент Comedy Club.

Ревва совмещает актерскую и музыкальную карьеру. Он снялся в таких фильмах, как «Бабушка легкого поведения», «Zомбоящик» и «Дублер», а также выступает в комедийных шоу. Под псевдонимом Артур Пирожков выпускает собственные песни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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