Шоумен Александр Ревва получил российское гражданство

Как отмечает агентство, в начале мая 2025 года Ревва указал гражданство РФ в юридических документах. Артист, родившийся в Донецке, переехал в Россию в 1999 году и стал известен как участник команды КВН «Утомленные солнцем», а после как резидент Comedy Club.