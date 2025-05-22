Шоумен Александр Ревва получил российское гражданство
Александр Ревва, популярный артист и бывший участник КВН, официально получил российское гражданство. Соответствующие данные содержатся в документах, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».
Как отмечает агентство, в начале мая 2025 года Ревва указал гражданство РФ в юридических документах. Артист, родившийся в Донецке, переехал в Россию в 1999 году и стал известен как участник команды КВН «Утомленные солнцем», а после как резидент Comedy Club.
Ревва совмещает актерскую и музыкальную карьеру. Он снялся в таких фильмах, как «Бабушка легкого поведения», «Zомбоящик» и «Дублер», а также выступает в комедийных шоу. Под псевдонимом Артур Пирожков выпускает собственные песни.