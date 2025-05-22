10 жителей Москвы «отмыли» более 1 млрд рублей от сбыта наркотиков

Следствием установлено, что участники криминальной организации использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан. С помощью них злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку, сообщает МВД. Средства отмывались и использовались организаторами преступного бизнеса. По оперативной информации, участники сообщества успели легализовать не менее 1 млрд руб.