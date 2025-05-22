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10 жителей Москвы «отмыли» более 1 млрд рублей от сбыта наркотиков

Ведомости

10 жителей Москвы подозреваются в легализации незаконных доходов от наркотиков через иностранные банковские карты. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствием установлено, что участники криминальной организации использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан. С помощью них злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку, сообщает МВД. Средства отмывались и использовались организаторами преступного бизнеса. По оперативной информации, участники сообщества успели легализовать не менее 1 млрд руб.

МВД провел обыски, в ходе которых изъял компьютерную технику, средства связи, документы и другие доказательства причастности к отмыванию денег.

Участникам преступной группы предъявили обвинение по ст. 174.1 (легализация денежных средств), 187 (неправомерный оборот средств платежей) и 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ. По ходатайству следователя всех обвиняемых заключили под стражу. Сейчас ведутся поиски руководителей и остальных участников преступного сообщества.

15 марта сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации более 10 млрд руб., полученных от торговли синтетическими наркотиками. По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 г., распространяя запрещенные вещества в нескольких российских регионах через интернет-магазин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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