10 жителей Москвы «отмыли» более 1 млрд рублей от сбыта наркотиков
10 жителей Москвы подозреваются в легализации незаконных доходов от наркотиков через иностранные банковские карты. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Следствием установлено, что участники криминальной организации использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан. С помощью них злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку, сообщает МВД. Средства отмывались и использовались организаторами преступного бизнеса. По оперативной информации, участники сообщества успели легализовать не менее 1 млрд руб.
МВД провел обыски, в ходе которых изъял компьютерную технику, средства связи, документы и другие доказательства причастности к отмыванию денег.
Участникам преступной группы предъявили обвинение по ст. 174.1 (легализация денежных средств), 187 (неправомерный оборот средств платежей) и 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ. По ходатайству следователя всех обвиняемых заключили под стражу. Сейчас ведутся поиски руководителей и остальных участников преступного сообщества.
15 марта сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации более 10 млрд руб., полученных от торговли синтетическими наркотиками. По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 г., распространяя запрещенные вещества в нескольких российских регионах через интернет-магазин.