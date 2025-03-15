Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на 10 млрд рублей
Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации более 10 млрд руб., полученных в результате торговли синтетическими наркотиками. Участники преступного сообщества в нескольких регионах с 2018 г. распространяли запрещенные вещества, сообщил Росфинмониторинг в своем Telegram-канале.
Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 г., распространяя запрещенные вещества в нескольких российских регионах через интернет-магазин.
Было установлено, что деньги им поступали на криптовалютные кошельки, после чего для маскировки незаконного происхождения средств они перечислялись на «промежуточные» кошельки и обналичивались через «дроповые» карты. Затем эти доходы распределялись между соучастниками, рассказали в Росфинмониторинге.
В ведомстве уточнили, что криптооперации удалось выявить с использованием программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».
В феврале ЦБ и банки обсудили превентивные меры борьбы с дропперами – людьми, которых мошенники используют для достижения своих целей. Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова рассказывала, что чем быстрее банки выявляют дропперов и закрывают им счета, тем быстрее открываются новые счета и больше становится дропперов. «Это тревожная тенденция, которая ведет к все большей криминализации населения», – говорила она. По ее данным, ежемесячно дропперами становятся порядка 80 000 российских и иностранных граждан.