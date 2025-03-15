Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на 10 млрд рублей

В феврале ЦБ и банки обсудили превентивные меры борьбы с дропперами – людьми, которых мошенники используют для достижения своих целей. Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова рассказывала, что чем быстрее банки выявляют дропперов и закрывают им счета, тем быстрее открываются новые счета и больше становится дропперов. «Это тревожная тенденция, которая ведет к все большей криминализации населения», – говорила она. По ее данным, ежемесячно дропперами становятся порядка 80 000 российских и иностранных граждан.