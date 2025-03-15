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Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на 10 млрд рублей

Ведомости

Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации более 10 млрд руб., полученных в результате торговли синтетическими наркотиками. Участники преступного сообщества в нескольких регионах с 2018 г. распространяли запрещенные вещества, сообщил Росфинмониторинг в своем Telegram-канале.

Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 г., распространяя запрещенные вещества в нескольких российских регионах через интернет-магазин.

Было установлено, что деньги им поступали на криптовалютные кошельки, после чего для маскировки незаконного происхождения средств они перечислялись на «промежуточные» кошельки и обналичивались через «дроповые» карты. Затем эти доходы распределялись между соучастниками, рассказали в Росфинмониторинге.

В ведомстве уточнили, что криптооперации удалось выявить с использованием программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».

В феврале ЦБ и банки обсудили превентивные меры борьбы с дропперами – людьми, которых мошенники используют для достижения своих целей. Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова рассказывала, что чем быстрее банки выявляют дропперов и закрывают им счета, тем быстрее открываются новые счета и больше становится дропперов. «Это тревожная тенденция, которая ведет к все большей криминализации населения», – говорила она. По ее данным, ежемесячно дропперами становятся порядка 80 000 российских и иностранных граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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