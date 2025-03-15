МВД: мошенники списывают со счета деньги во время телефонного звонка

Под различными предлогами мошенники просят жертв перезвонить на неизвестный номер, после чего долго держат на линии и затем происходит списание средств со счета. Просьба о звонке может поступить в sms, она бывает связана с якобы проблемой с банковской картой, необходимостью помочь другу, предложением изменить тариф связи, рассказали в МВД.