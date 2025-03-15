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МВД: мошенники списывают со счета деньги во время телефонного звонка

Ведомости

В МВД рассказали, почему не надо перезванивать на незнакомые номера. Схема мошенников предполагает, что при совершении ответного звонка со счета жертвы списывается крупная сумма денег, пишет «РИА Новости».

Под различными предлогами мошенники просят жертв перезвонить на неизвестный номер, после чего долго держат на линии и затем происходит списание средств со счета. Просьба о звонке может поступить в sms, она бывает связана с якобы проблемой с банковской картой, необходимостью помочь другу, предложением изменить тариф связи, рассказали в МВД. 

Правоохранители объяснили, что мошенники регистрируют сервис с платным звонком, но распространяют номер без предупреждения о снятии платы. 

В МВД также предупреждали россиян о распространении мошеннических ссылок через Telegram-каналы. Полиция зафиксировала мошенническую рассылку в Telegram с известиями о якобы смерти знакомых. Сообщается, что подобные сообщения содержат файл расширения apk. с вредоносным программным обеспечением. Такие файлы мошенники пытаются замаскировать под фотографии, чтобы потенциальная жертва нажала на файл и запустила процесс загрузки вирусного ПО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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