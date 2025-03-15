МВД: мошенники списывают со счета деньги во время телефонного звонка
В МВД рассказали, почему не надо перезванивать на незнакомые номера. Схема мошенников предполагает, что при совершении ответного звонка со счета жертвы списывается крупная сумма денег, пишет «РИА Новости».
Под различными предлогами мошенники просят жертв перезвонить на неизвестный номер, после чего долго держат на линии и затем происходит списание средств со счета. Просьба о звонке может поступить в sms, она бывает связана с якобы проблемой с банковской картой, необходимостью помочь другу, предложением изменить тариф связи, рассказали в МВД.
Правоохранители объяснили, что мошенники регистрируют сервис с платным звонком, но распространяют номер без предупреждения о снятии платы.
В МВД также предупреждали россиян о распространении мошеннических ссылок через Telegram-каналы. Полиция зафиксировала мошенническую рассылку в Telegram с известиями о якобы смерти знакомых. Сообщается, что подобные сообщения содержат файл расширения apk. с вредоносным программным обеспечением. Такие файлы мошенники пытаются замаскировать под фотографии, чтобы потенциальная жертва нажала на файл и запустила процесс загрузки вирусного ПО.