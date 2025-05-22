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82% россиян считают, что в стране есть все условия для самореализации молодежи

Ведомости

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, посвященного деятельности платформы «Россия – страна возможностей». Согласно предоставленным данным, 82% россиян считают, что в стране созданы все условия для самореализации молодежи. Об этом говорится на сайте аналитического центра.

В опросе, проведенном среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет, большинство респондентов (70%) положительно оценили условия для развития молодежи в своем регионе. Согласно данным ВЦИОМа, за последние пять лет уверенность в них возросла в 1,5 раза.

Две трети граждан (66%) уверены, что проекты платформы «Россия – страна возможностей» способствуют самореализации молодежи. Кроме того, 68% респондентов выразили желание, чтобы их дети или внуки принимали участие в одном из проектов данной платформы.

Информированность о платформе за указанный период возросла. Сегодня о ней в той или иной степени знает 46% респондентов, тогда как в 2020 г. этот показатель составлял менее трети граждан. Пик интереса к проектам пришелся на 2019 г., когда состоялся старт платформы, после чего уровень интереса колебался в пределах 61–69% в последующие годы. Это указывает на то, что платформа «Россия – страна возможностей» сумела завоевать общественное доверие.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании платформы «Россия – страна возможностей» 22 мая 2018 г. Целью реализуемых проектов является предоставление равных возможностей, чтобы каждый мог проявить себя. Платформа ищет и продвигает перспективные общественные и благотворительные инициативы, конкурсы и образовательные программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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