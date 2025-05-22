82% россиян считают, что в стране есть все условия для самореализации молодежи

Информированность о платформе за указанный период возросла. Сегодня о ней в той или иной степени знает 46% респондентов, тогда как в 2020 г. этот показатель составлял менее трети граждан. Пик интереса к проектам пришелся на 2019 г., когда состоялся старт платформы, после чего уровень интереса колебался в пределах 61–69% в последующие годы. Это указывает на то, что платформа «Россия – страна возможностей» сумела завоевать общественное доверие.