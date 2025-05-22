82% россиян считают, что в стране есть все условия для самореализации молодежи
Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, посвященного деятельности платформы «Россия – страна возможностей». Согласно предоставленным данным, 82% россиян считают, что в стране созданы все условия для самореализации молодежи. Об этом говорится на сайте аналитического центра.
В опросе, проведенном среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет, большинство респондентов (70%) положительно оценили условия для развития молодежи в своем регионе. Согласно данным ВЦИОМа, за последние пять лет уверенность в них возросла в 1,5 раза.
Две трети граждан (66%) уверены, что проекты платформы «Россия – страна возможностей» способствуют самореализации молодежи. Кроме того, 68% респондентов выразили желание, чтобы их дети или внуки принимали участие в одном из проектов данной платформы.
Информированность о платформе за указанный период возросла. Сегодня о ней в той или иной степени знает 46% респондентов, тогда как в 2020 г. этот показатель составлял менее трети граждан. Пик интереса к проектам пришелся на 2019 г., когда состоялся старт платформы, после чего уровень интереса колебался в пределах 61–69% в последующие годы. Это указывает на то, что платформа «Россия – страна возможностей» сумела завоевать общественное доверие.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании платформы «Россия – страна возможностей» 22 мая 2018 г. Целью реализуемых проектов является предоставление равных возможностей, чтобы каждый мог проявить себя. Платформа ищет и продвигает перспективные общественные и благотворительные инициативы, конкурсы и образовательные программы.