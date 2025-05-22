Собянин: силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву. Массированная атака ВСУ идет второй день подряд. За это время над российскими регионами были сбиты сотни беспилотников.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал глава города в Telegram. Утром он сообщал о пяти сбитых БПЛА. До этого Минобороны отчиталось о 35 беспилотниках, которые были ликвидированы за минувшую ночь над Московским регионом.
Из-за действующих в московских аэропортах ограничений были задержаны более 160 рейсов. Также Росавиация сообщала, что на запасные аэродромы в общей сложности ушли 82 самолета.