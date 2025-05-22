Россия лишилась победы в медальном зачете Олимпиады – 2014 в Сочи
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировать его результаты на Олимпийских зимних играх-2014 из-за нарушения антидопинговых правил. Россия, потеряв одну медаль, спустилась на вторую строчку зачета.
В списке медалей, полученных российскими спортсменами – 10 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых наград (мужская команда по биатлону лишилась одной золотой медали). Первое место после публикации судебного решения заняла сборная Норвегии с 11 золотыми, 6 серебряными и 9 бронзовыми медалями. Третье место, как и ранее, занимает команда Канады (10-10-5).
Решение Федерального суда Швейцарии окончательно и не подлежит обжалованию, поэтому Устюгов теряет спортивные результаты с 27 августа 2013 г. и до завершения карьеры в сезоне-2013/14.
Устюгов был признан виновным в использовании оксандролона и был дисквалифицирован на два года с 13 февраля 2020 г. по делу, заведенному Международным союзом биатлонистов (IBU). В сентябре 2024 года CAS отклонил апелляцию решения о признании виновным по нему, после чего последовало обращение Устюгова в последнюю инстанцию – Федеральный суд Швейцарии.