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Россия лишилась победы в медальном зачете Олимпиады – 2014 в Сочи

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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировать его результаты на Олимпийских зимних играх-2014 из-за нарушения антидопинговых правил. Россия, потеряв одну медаль, спустилась на вторую строчку зачета.

В списке медалей, полученных российскими спортсменами – 10 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых наград (мужская команда по биатлону лишилась одной золотой медали). Первое место после публикации судебного решения заняла сборная Норвегии с 11 золотыми, 6 серебряными и 9 бронзовыми медалями. Третье место, как и ранее, занимает команда Канады (10-10-5).

Решение Федерального суда Швейцарии окончательно и не подлежит обжалованию, поэтому Устюгов теряет спортивные результаты с 27 августа 2013 г. и до завершения карьеры в сезоне-2013/14.

Устюгов был признан виновным в использовании оксандролона и был дисквалифицирован на два года с 13 февраля 2020 г. по делу, заведенному Международным союзом биатлонистов (IBU). В сентябре 2024 года CAS отклонил апелляцию решения о признании виновным по нему, после чего последовало обращение Устюгова в последнюю инстанцию – Федеральный суд Швейцарии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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