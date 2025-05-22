Россия лишилась победы в медальном зачете Олимпиады – 2014 в Сочи

Устюгов был признан виновным в использовании оксандролона и был дисквалифицирован на два года с 13 февраля 2020 г. по делу, заведенному Международным союзом биатлонистов (IBU). В сентябре 2024 года CAS отклонил апелляцию решения о признании виновным по нему, после чего последовало обращение Устюгова в последнюю инстанцию – Федеральный суд Швейцарии.