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Генконсульство в Хургаде опровергло сообщения об отравлении россиян арбузами

Ведомости

Российские туристы не жаловались в Генконсульство страны в египетской Хургаде на отравления, пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

В Генконсульстве отметили, что, по данным основных туроператоров, массового отравления зафиксировано не было.

Shot 23 мая сообщил, что якобы несколько десятков человек из разных отелей Хургады в течение недели обращались к медикам с симптомами отравления. По данным Telegram-канала, врачи выяснили, что все туристы отравились арбузами из-за высокого содержания нитратов в продукте.

В середине апреля Shot писал, что свыше 300 россиян в Хургаде были экстренно переселены в другой отель якобы из-за антисанитарии и отсутствия электричества в отеле White Valley Palace. Туристы заявили, что гостиница не была готова к открытию сезона, и написали жалобы. Ассоциация туроператоров России (АТОР) занялась проверкой сообщений и выяснением обстоятельств. Вице-консул России в Хургаде Никита Шилин сообщал, что экстренного переселения туристов из-за плохого сервиса не было. По его словам, речь о перебоях с электричеством. Кроме того, ряду отдыхающих не понравилась еда. После жалоб туристам дали возможность сменить отель. В тот же день АТОР сообщила об устранении технических причин инцидента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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