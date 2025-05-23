Генконсульство в Хургаде опровергло сообщения об отравлении россиян арбузами

В середине апреля Shot писал, что свыше 300 россиян в Хургаде были экстренно переселены в другой отель якобы из-за антисанитарии и отсутствия электричества в отеле White Valley Palace. Туристы заявили, что гостиница не была готова к открытию сезона, и написали жалобы. Ассоциация туроператоров России (АТОР) занялась проверкой сообщений и выяснением обстоятельств. Вице-консул России в Хургаде Никита Шилин сообщал, что экстренного переселения туристов из-за плохого сервиса не было. По его словам, речь о перебоях с электричеством. Кроме того, ряду отдыхающих не понравилась еда. После жалоб туристам дали возможность сменить отель. В тот же день АТОР сообщила об устранении технических причин инцидента.