Генконсульство в Хургаде опровергло сообщения об отравлении россиян арбузами
Российские туристы не жаловались в Генконсульство страны в египетской Хургаде на отравления, пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию.
В Генконсульстве отметили, что, по данным основных туроператоров, массового отравления зафиксировано не было.
Shot 23 мая сообщил, что якобы несколько десятков человек из разных отелей Хургады в течение недели обращались к медикам с симптомами отравления. По данным Telegram-канала, врачи выяснили, что все туристы отравились арбузами из-за высокого содержания нитратов в продукте.
В середине апреля Shot писал, что свыше 300 россиян в Хургаде были экстренно переселены в другой отель якобы из-за антисанитарии и отсутствия электричества в отеле White Valley Palace. Туристы заявили, что гостиница не была готова к открытию сезона, и написали жалобы. Ассоциация туроператоров России (АТОР) занялась проверкой сообщений и выяснением обстоятельств. Вице-консул России в Хургаде Никита Шилин сообщал, что экстренного переселения туристов из-за плохого сервиса не было. По его словам, речь о перебоях с электричеством. Кроме того, ряду отдыхающих не понравилась еда. После жалоб туристам дали возможность сменить отель. В тот же день АТОР сообщила об устранении технических причин инцидента.