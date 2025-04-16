АТОР проверяет сообщения о переселении 300 россиян из отеля в Хургаде

16 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что более 300 россиян экстренно переселили в другой отель якобы из-за антисанитарии и отсутствия электричества в отеле White Valley Palace в Хургаде. По его данным, туристы заявили, что заведение было не готово к открытию сезона, и написали жалобы.