АТОР проверяет сообщения о переселении 300 россиян из отеля в Хургаде
Ассоциация туроператоров России (АТОР) проверяет информацию и выясняет обстоятельства экстренного переселения 300 российских граждан из отеля в египетском городе Хургада в связи с антисанитарией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организацию.
Туроператоры находятся на связи с туристами и партнерами принимающей стороны.
16 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что более 300 россиян экстренно переселили в другой отель якобы из-за антисанитарии и отсутствия электричества в отеле White Valley Palace в Хургаде. По его данным, туристы заявили, что заведение было не готово к открытию сезона, и написали жалобы.
В феврале Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные Travelata.ru сообщил, что туристы активно покупают путевки на майские праздники, объем бронирований на указанный период на 68% выше, чем в 2024 г. Самым популярным зарубежным направлением стала Турция. На второй позиции оказался Египет. Замыкают тройку лидеров среди предпочтений туристов ОАЭ.