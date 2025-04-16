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АТОР проверяет сообщения о переселении 300 россиян из отеля в Хургаде

Ведомости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) проверяет информацию и выясняет обстоятельства экстренного переселения 300 российских граждан из отеля в египетском городе Хургада в связи с антисанитарией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организацию.

Туроператоры находятся на связи с туристами и партнерами принимающей стороны.

16 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что более 300 россиян экстренно переселили в другой отель якобы из-за антисанитарии и отсутствия электричества в отеле White Valley Palace в Хургаде. По его данным, туристы заявили, что заведение было не готово к открытию сезона, и написали жалобы.

В феврале Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные Travelata.ru сообщил, что туристы активно покупают путевки на майские праздники, объем бронирований на указанный период на 68% выше, чем в 2024 г. Самым популярным зарубежным направлением стала Турция. На второй позиции оказался Египет. Замыкают тройку лидеров среди предпочтений туристов ОАЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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