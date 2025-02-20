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Дополнительные выходные в мае повысили туристический спрос на 68%

Ведомости

Туристы из России активно покупают путевки на предстоящие майские праздники, объем бронирований на этот период уже на 68% выше, чем в 2024 г. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Travelata.ru.

На спрос туристов значительно влияют удачно распределенные выходные дни в начале мая 2025 г., что дает возможность отправиться на полноценный отдых без необходимости тратить много дней из отпуска. Аналитики отмечают, что россиян сейчас больше интересует зарубежный отдых. Только 6% людей планируют отдых на российских курортах. Но в РСТ считают, что отечественные курорты могут привлечь больше туристов, так как туда бронь оформляют обычно ближе к праздникам.

Наиболее популярным зарубежным направлением для пакетных туристов на майские праздники стала Турция. Хотя стоимость путевки в эту страну за год увеличилась с 194 000 до 237 000 руб. На второй позиции среди предпочтений туристов оказался Египет, где средняя цена тура возросла с 204 000 до 283 000 руб. Замыкают тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты, где средний чек на тур также поднялся – с 242 000 до 262 000 руб.

Что касается внутренних туров, то на протяжении двух лет Сочи остается наиболее востребованным направлением. Средняя стоимость поездки на этот курорт сейчас составляет 103 000 руб., тогда как ранее она была 67 000. На втором месте по популярности – Калининградская область, за ней следуют Адлер, Санкт-Петербург и Москва.

19 февраля вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что внутренний турпоток в России в 2024 г. достиг исторического максимума. Общее количество туристических поездок составило около 92 млн. По данным АТОР, три четверти всех поездок с размещением в отелях и санаториях в прошлом году пришлись на период с мая по сентябрь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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