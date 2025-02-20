Дополнительные выходные в мае повысили туристический спрос на 68%

На спрос туристов значительно влияют удачно распределенные выходные дни в начале мая 2025 г., что дает возможность отправиться на полноценный отдых без необходимости тратить много дней из отпуска. Аналитики отмечают, что россиян сейчас больше интересует зарубежный отдых. Только 6% людей планируют отдых на российских курортах. Но в РСТ считают, что отечественные курорты могут привлечь больше туристов, так как туда бронь оформляют обычно ближе к праздникам.