АТОР заявила об устранении причин инцидента с переселением туристов в Хургаде
Технические причины инцидента с переселением россиян из отеля в египетском городе Хургада устранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
В организации уточнили, что служба по контролю качества туроператоров совместно с менеджментом отеля проверила исправность систем электроснабжения и бесперебойной работы сервисов. Часть российских туристов захотела остаться в отеле, остальные за счет туроператоров были размещены в других гостиницах такого же класса.
16 апреля Telegram-канал Shot писал, что более 300 россиян экстренно переселили в другой отель якобы в связи с антисанитарией и отсутствием электричества в отеле White Valley Palace в Хургаде. Туристы указали, что заведение было не готово к открытию сезона, и написали жалобы. АТОР занялась проверкой сообщений и выяснением обстоятельств произошедшего.
Вице-консул России в Хургаде Никита Шилин заявил, что экстренного переселения туристов из-за плохого сервиса не было. Он уточнил, что при заселении были перебои с электричеством и некоторым отдыхающим не понравилась еда. После поступления жалоб всем желающим дали возможность сменить отель.