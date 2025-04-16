АТОР заявила об устранении причин инцидента с переселением туристов в Хургаде

16 апреля Telegram-канал Shot писал, что более 300 россиян экстренно переселили в другой отель якобы в связи с антисанитарией и отсутствием электричества в отеле White Valley Palace в Хургаде. Туристы указали, что заведение было не готово к открытию сезона, и написали жалобы. АТОР занялась проверкой сообщений и выяснением обстоятельств произошедшего.